Фарадж Гулиев о деле Тофига Ягублу: Если он занимается политикой, то это не значит, что он может безнаказанно нарушать законы

Вне зависимости от того, каков социальный статус того или иного человека, каждый, кто нарушает правопорядок в Азербайджане, должен отвечать перед законом.

Об этом в интервью Day.Az сказал глава партии "Движение национального возрождения" Фарадж Гулиев, комментируя арест активиста партии "Мусават" Тофига Ягублу.

При этом глава партии отметил, что произошедшее не стоит политизировать.

"К сожалению, некоторые представители нашего общества любят излишне драматизировать те или иные события. Например, когда тот или иной политический деятель совершает противоправное действие и попадает в тюрьму, то сразу же пытается придать своему делу политический оттенок", - заявил Гулиев.

Как сказал наш собеседник, судя по предварительной версии Ягублу стал виновником аварии. После этого, добавил Гулиев, он начал применять насилие в отношении водителя автомобиля и его супруги.

"Именно после этих действий Тофиг Ягублу был задержан сотрудниками полиции. Однако считаю, что следует дождаться расследования правоохранительных органов. Если выяснится, что Ягублу действительно применил насилие и нарушил правопорядок, то он должен понести заслуженное наказание. И вместо того чтобы приписывать уголовному делу политический оттенок, как это делают некоторые оппозиционеры, следует только приветствовать несение ответственности перед законом того или иного гражданина Азербайджана вне зависимости от его личности", - подчеркнул политик.

Гулиев также добавил, что если тот или иной человек занимается политической деятельностью, это не значит, что он может безнаказанно нарушать законы.

"На данный момент просходит диалог между властью и оппозицией. Сегодня обе стороны находятся в поиске мирного урегулирования двусторонних проблем. Поэтому представителям оппозиции, вне зависимости от идеологии партии, не следует бросать тень на сформировавшуюся политическую картину дня", - заключил Фарадж Гулиев.

Напомним, что 22 марта около 15:00 в Низаминском районе Баку произошло ДТП с участием автомобилей марки "Toyota Corolla", управляемого Тофигом Рашид оглу Ягублу, и "VAZ-2107", управляемым Джабраиловым Эльханом Саттар оглу.

Несмотря на то, что ДТП произошло по вине Ягублу, он начал спорить и бить кулаками и отверткой Эльхана Джабраилова и его супругу, которая тоже находилась в машине, нанеся им телесные повреждения различной степени тяжести. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту в Низаминском РУП было возбуждено уголовное дело по ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества) УК Азербайджана. Ягублу был задержан в качестве подозреваемого лица. Водитель "VAZ-2107" Джабраилов и его супруга были опрошены в качестве пострадавших лиц.

Следственные мероприятия по факту продолжаются.

Абдул Керимханов