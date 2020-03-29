Сегодня лечение зараженных коронавирусом – приоритет для Азербайджана

В настоящее время пациенты, зараженные коронавирусом, - самый уязвимый слой населения, лечение и предоставление необходимых медицинских услуг для которых является главной задачей.

Об этом сказал Trend главный советник департамента анализа внутренней политики Центра социальных исследований, политолог Ильяс Гусейнов, передает Day.Az.

По его словам, азербайджанские врачи демонстрируют настоящий профессионализм и волю, работают изо всех сил, чтобы справиться с этой проблемой, используя свои знания и опыт.

"Будущее народа напрямую зависит от труда наших врачей. Азербайджан высоко ценит труд врачей, делает все возможное для обеспечения их плодотворной и эффективной деятельности", - сказал Гусейнов.

Политолог добавил, что в настоящее время предпринимаются соответствующие меры для усиления социальной защиты медицинских работников, которые лечат и обслуживают зараженных пациентов.

"Следует отметить, что в Азербайджане проделана большая работа по совершенствованию системы здравоохранения. В стране нет такого города, в котором не было бы современного медицинского центра. Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что если бы в нашей стране вовремя не была сформирована современная инфраструктура здравоохранения, то бороться с коронавирусной инфекцией было бы невозможно. В последние годы уровень профессионализма врачей в Азербайджане серьезно вырос. В настоящее время пациенты, зараженные коронавирусом - самый уязвимый слой населения. Их лечение, оказание необходимых медицинских услуг - приоритетная задача правительства. Основные принципы врачей - достойно выполнять свой долг и проявлять преданность клятве Гиппократа", - отметил политолог.

По мнению политолога, врачи, спасающие жизнь людей, всегда являлись примером для тех, кто хочет освоить эту профессию.

"В нашей стране проводятся различные акции солидарности и поддержки врачей, которые продолжатся и сегодня. Сегодня долг каждого гражданина - облегчать им работу, пристально следя за своим здоровьем!", - отметил Гусейнов.