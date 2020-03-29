Государство, как всегда, и в эти трудные дни заботится и будет заботиться о своих гражданах

Государство, как всегда, в эти трудные дни заботится и будет заботиться о своих гражданах. Каждый гражданин Азербайджана должен адекватно воспринимать превентивные меры государства и вносить свой положительный вклад в обеспечение национальной безопасности. Слова Президента Ильхама Алиева "Мы сильны вместе!" чрезвычайно актуальны в этом контексте.

Об этом в воскресенье сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), политолог Эльшад Мирбашироглу, передает Day.Az.

По его словам, в основе достигнутых страной успехов лежит единство народа и государства. Большинство населения поддерживает и приветствует политический курс Президента Ильхама Алиева. В этом и заключается основная формула пути к успеху. В ближайшее время, демонстрируя национальную солидарность и единство, мы преодолеем очень сложные проблемы, с честью выйдем из этих испытаний. Власти Азербайджана в целях предотвращения распространения в стране коронавирусной пандемиии осуществляют действенные превентивные меры.

Политолог добавил, что ситуация в Азербайджане находится под полным контролем, несмотря на то, что вирус ведет к тяжелым последствиям во всем мире. Ни факт заражения, ни количество потерь в нашей стране не увеличивается, как в европейских странах.

Мирбашироглу считает, что все это является показателем успешных превентивных мер и национальной солидарности, которую мы проявляем как народ: "Конечно, опасность еще не миновала. Граждане должны следовать требованиям действующего особого карантинного режима, не покидать свои дома, не имея на то крайней необходимости. Государство, как всегда, в эти трудные дни заботится и будет заботиться о наших гражданах. Если мы будем солидарны с национальной политикой, то сможем преодолеть самые тяжелые испытания", - сказал Эльшад Мирбашироглу.