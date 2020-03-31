Геноцид азербайджанцев - преступление, не имеющее срока давности

31 марта - День геноцида азербайджанцев.

В конце марта 1918 года  в Баку начались события, с которых ведет отсчет трагедия азербайджанского народа. Азербайджанские погромы и резня, учиненные в столице армянами и большевиками, были не единственной кровавой страницей календаря 1918-го и последующих лет начала ХХ века. Вплоть до образования АДР по всей территории Азербайджана шла жестокая расправа над людьми, виновными только в том, что были азербайджанцами.

Прошло более ста лет, но много ли мы знаем о тех событиях?

Многое сказано о том, что происходило тогда, немало документов поднято. Однако до сих пор многие моменты не изучены, сказал в беседе с Day.Az азербайджанский историк, директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов.

По словам историка, с каждым годом обнаруживаются все новые факты, доказывающие организованный, умышленный характер резни.

"Однозначно доказано, что это был дашнакско-большевистский план очистить от азербайджанского, тюркского мусульманского населения Бакинскую губернию и другие области. Большевикам требовался плацдарм в регионе. Планы дашнаков же были еще более конкретными - очистить территории от коренного населения и создать здесь армянское государство. Это богатый нефтью регион, лакомый кусочек, и каждый хотел заполучить от него свою долю. И самое главное - ни одним из этих планов не предусматривалось сохранение на этих территориях коренного, азербайджанского населения", - подчеркнул Ризван Гусейнов.

Историк отметил, что против мирного мусульманского населения, которое могло рассчитывать лишь на небольшую кучку вооруженных защитников, вышла несоразмерная по численности и вооруженности сила. На Баку напали хорошо вооруженные отряды большевиков и дашнаков, укрепленных хорошо вооруженными отрядами дезертиров, бежавших с кавказского фронта Первой мировой. Наступающие имели поддержку с моря и с аэропланов. Понятно, что горстка защитников Баку не могла сдержать такой напор. После того, как все защитники пали, было убито большое количество местных граждан, город был захвачен.

&quot;Историческая призма&quot;: Март 1918. Русский свидетель геноцида азербайджанцев в Баку раскрывает страшные подробности

"Историческая призма": Март 1918. Русский свидетель геноцида азербайджанцев в Баку раскрывает страшные подробности

Из содержащихся в документах созданной по горячим следам Чрезвычайной следственной комиссии показаний свидетелей и пострадавших нам известно, что дашнакские отряды, взяв Баку, сразу пошли по азербайджанским кварталам, собирали женщин и детей, связывали их и волокли по улицам, всячески издеваясь. По этому поводу есть немало документальных свидетельств. К тому моменту город уже был полон трупов, о чем есть свидетельства в документах чрезвычайной комиссии, рассказывает историк.

После побоев и издевательств пленные были собраны в общественных зданиях и заперты там под охраной. А дашнакские отряды вошли в опустевшие кварталы и принялись грабить оставленные азербайджанцами дома. Вынесли все, что могло представлять какую-то ценность, и даже домашнюю утварь.

Женщин и детей держали взаперти несколько дней, и все это время они были лишены пищи и воды. Армяне не кормили их и не поили, в результате чего погибло много маленьких детей. Со слов очевидцев известно, что вместо еды и воды людям предлагали рыбьи головы, что является издевательством, ведь известно, что после употребления такой пищи человека будет мучить жажда.

&quot;Историческая призма&quot;. 1918-й. Геноцид азербайджанцев глазами его участника

"Историческая призма". 1918-й. Геноцид азербайджанцев глазами его участника

По мнению нашего собеседника, все эти факты однозначно доказывают, что целью армянских бандформирований было тотальное истребление азербайджанского населения и грабеж.

"Смешно слышать от армянских ученых, что это, мол, была классовая борьба между большевиками и мусаватистами. Нет, это была однозначно резня с целью уничтожения коренного мусульманского населения, захвата и создания на азербайджанских землях армянского государства.

Хорошо известно, что нацистский прихвостень Гарегин Нжде уничтожал азербайджанское мусульманское население в Зангезуре, Иреване, потом в Карабахе. Это тотальное уничтожение коренного населения было направлено на создание на азербайджанских территориях армянского государства и даже нескольких армянских государств. Эта армянская болезнь охватила весь Кавказ, и именно на территориях проживания на Кавказе азербайджанцев, тюрок армяне планировали создать свою государственность. Естественно, не в одиночку - они имели при этом поддержку со стороны внешних сил", - сказал директор Центра истории Кавказа, добавив, что в этих условиях можно назвать даже чудом, что Азербайджану удалось отстоять свою государственность и продержаться целых два года...

СПРАВКА: В Баку в конце марта - начале апреля 1918 года было убито более 12 тысяч человек мусульманского населения. Материальные убытки, причиненные мусульманскому населению только в дни мартовских погромов в Баку, были настолько велики, что исчислялись сотнями миллионов рублей, самими бакинцами указывалась приблизительная общая сумма в размере около 400.000.000 рублей по старой оценке. И это только на основании известных фактов.

Лейла Таривердиева