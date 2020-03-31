В Ереване призвали сепаратистов отказаться от т.н. «выборов» в оккупированном Карабахе

31 марта - в День геноцида азербайджанцев, карабахские сепаратисты проводят так называемые "президентские и парламентские выборы", в непризнанной "НКР" - незаконном образовании, созданном на оккупированных территориях Азербайджана.

Что любопытно в самой Армении к этому событию относятся достаточно скептически, и даже категорически выступают против проведения подобной противозаконной акции на оккупированных азербайджанских территориях. К примеру, несколько армянских политических партий и политических деятелей подписали совместное заявление, в котором призвали отменить "выборы" в Карабахе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В недавнем обращении к властям так называемой "НКР" сопредседатель платформы мира между Азербайджаном и Арменией Артур Агаджанов призвал отменить так называемые "парламентские и президентские выборы" на оккупированных азербайджанских территориях.

Он отметил, что в период, когда по всему миру свирепствует коронавирус, от которого умирают тысячи людей, недопустимо при отсутствии международных наблюдателей проводить выборы, которые не будут признаны ни в одной стране.

Агаджанов также привлек внимание к тому, что в результате незаконной политики властей тысячи карабахских азербайджанцев стали беженцами, а другая часть карабахских армян по политическим и социальным причинам были вынуждены покинуть Карабах.

Комментируя данный факт для Trend, известный азербайджанский историк, директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов, заявил, что обращение сопредседателя платформы мира между Арменией и Азербайджаном Артура Агаджанова и группы карабахских армян к руководству непризнанной " НКР" имеет серьезный посыл.

"Это показывает, что значительная часть карабахских армян выступает против сепаратистского руководства так называемой "НКР" и категорически отвергает проведение любых выборов без учета мнения азербайджанской стороны, изгнанного азербайджанского населения, а также мнения тех карабахских армян, которые тоже покинули регион и хотят видеть Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Полагаю, что Артур Агаджанов тем самым выражает мнение здравомыслящей части карабахских армян. Естественно, что попытка проведения так называемых "выборов" в т.н. "НКР" наносит очередной удар по переговорному процессу и показывает, что никаких зачатков демократии нет, в так называемой "НКР".

Именно после изгнания всего азербайджанского населения из Нагорного Карабаха, там были проведены в свое время так называемые "выборы", которые, во-первых, нелегитимны и, следовательно, нарушают законодательство Азербайджана.

Во вторых, о каком избирательном демократическом процессе можно говорить, если было изгнано азербайджанское население, которое имело право голосовать. Поэтому к мнению Артура Агаджанова, присоединяются все больше карабахских армян, которые трезво оценивают ситуацию и видят, что развитие в этой плоскости несет угрозу, в первую очередь, для тех, кто еще остался в Нагорном Карабахе, для тех карабахских армян, которые фактически являются заложниками сепаратистского руководства т.н. "НКР" и разумеется Армении, которая закулисно продолжает оккупацию азербайджанских территорий, потому что всем этим руководят из Еревана, а также со стороны армянской зарубежной диаспоры", - подытожил азербайджанский ученый.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.