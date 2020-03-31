31 марта состоялось онлайн-заседание Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей. Открывая заседание, председатель комитета Хиджран Гусейнова ознакомила членов комитета с вопросами повестки дня.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе Милли Меджлиса, передает Day.Az.

По информации, в рамках онлайн-заседания было принято решение по первому вопросу повестки: документ о внесении изменений в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", направлен на приведение его в соответствие с Законом Азербайджанской Республики "Об образовании" от 29 марта 2019 года № 1553-VQD.

В свою очередь заместитель председателя Комитета Жаля Алиева, члены - Садагат Велиева, Рауф Алиев, Рашад Махмудов, Севиль Микаилова, Нигяр Арпадараи, Рамин Мамедов, Тамам Джафарова, Кенуль Нуруллаева, Парвин Керимзаде обсудили в первом чтении второй вопрос повестки дня.

По его результатам, документ о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджана, Кодекс об административных правонарушениях, в законы "О правах ребенка", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", "о неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)", "О молодежной политике", "О социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания в пенитенциарных учреждениях", "О волонтерской деятельности", "О физической культуре и спорте", "О рекламе" и "О защите детей от вредной информации" направлен на приведение его в соответствие с Законом Азербайджанской Республики "О молодежной политике" от пятого марта 2019 года № 1524-VQD.

По итогам заседания документы были рекомендованы на вынесение на обсуждение в Милли Меджлисе.