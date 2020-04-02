Состоялось очередное заседание Оперативного штаба

Сегодня в Кабинете министров состоялось заседание оперативного штаба под председательством премьер-министра Али Асадова.

Как передает Day.Az, на заседании обсуждались вопросы, связанные с применением, регулированием посредством более конкретных механизмов особого карантинного режима, и были приняты соответствующие решения.