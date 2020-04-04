Сокрушительный удар Армении из Европы

Помимо угрожающей эпидемической ситуации, с которой власти Армении не способны справиться, в последние дни по Еревану был нанесен мощный дипломатический удар.

Как известно, 31 марта в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе прошли очередные незаконные "выборы". Первый акт спектакля завершился неопределенностью, второй состоится в ближайшее время. У сепаратистов есть время подумать о том, стоит ли продолжать шоу. Во-первых, из-за пандемии проходит оно без зрителей. Во-вторых, относительно его результатов еще до завершения представления однозначно высказались международные организации и страны. Мир не признает никакого "парламента" и "президента", выбираемых на оккупированных территориях.

О своем непризнании "выборов" в НК уже заявили Чехия, Украина, Грузия, Канада, Италия, Великобритания, Турция, Германия и др., страны-сопредседатели МГ ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Евросоюз, НАТО.

Так, в заявлении ЕС подчеркнуто, что Европейский союз не признает конституционные и правовые рамки этих "выборов". В НАТО заявили, что итоги "выборов" никак не повлияют на статус НК и ход урегулирования конфликта. И так далее.

Накануне непризнание Европой армянского шоу на оккупированных территориях заявил депутат Европарламента, председатель группы дружбы ЕП-Азербайджан Андрис Америкс.

"Официальная позиция Европейского парламента четко отражена в его отчете об Общей внешней политике и политике безопасности ЕС, принятом в январе 2020 года. В этом отчете подтверждается приверженность поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех стран Восточного партнерства в пределах их международно признанных границ. Это, соответственно, относится и к Азербайджану. Мы полностью поддерживаем мирное и справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе этих принципов", - подчеркнул Америкс.

Это заявление окончательно вывело армянскую диаспору из себя. Некая организация под названием Европейская армянская федерация за справедливость и демократию выступила с открытым письмом к Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, выразив свое бескрайнее возмущение.

То, что международные организации будут забрасываться подобными открытыми и закрытыми "криками души", сомнений нет. Армянами настругано в Европе и мире сотни всевозможных федераций, ассоциаций, союзов и прочих организаций. Все они будут подняты по команде из Еревана, но никаких результатов это, как и прежде, не даст. Так называемого "избранника карабахского народа" признает только Армения и пара-тройка таких же самопровозглашенных образований.

Между тем, не лишним будет обратить внимание на автора открытого письма чиновнику ЕС - Европейскую армянскую федерацию за справедливость и демократию, как можно узнать из открытых источников в Сети, сотрудничающую с разведорганами Армении.

Создатель федерации Каспар Карампетян - гражданин Греции, промышляющий в Брюсселе и сотрудничавший в прежние годы с АСАЛА. Как отмечают зарубежные СМИ, предполагается, что Карампетян занимается нелегальным алмазным бизнесом и ссужает деньги сепаратистам Нагорного Карабаха. Он также тратится на "покупку" европейских парламентариев, создание группы друзей Армении в Европарламенте тоже профинансировано им. Рассказывают, что после одного бурного угощения большого числа европарламентариев в ресторане Страсбурга некоторые из них согласились съездить на оккупированные территории Азербайджана.

Как писал пару лет назад литовский ресурс slaptai.lt, "методика, каким способом K. Карампетяну удается привлечь в свою сторону большие зарплаты и огромные социальные гарантии европарламентариев, - элементарная. Сначала выясняются слабости. Если потенциальная жертва любит золото - ей дарится золотое кольцо, если политик уже потерял мужское обаяние, ему посылается красавица, ну, а если европарламентарий гей - его знакомят с симпатичным мужчиной. И вот тогда, когда все это скрупулезно зафиксирует армянская разведка, некоторые европарламентарии при всем своем желании не могут отойти в сторону".

Что ж, гнев Карампетяна и его детища - федерации - вполне понятен. Диаспора потратила на покупку "друзей Армении" огромные средства, а результатов нет и нет. За десятилетия деятельности диаспорским подрывным организациям не удалось добиться ничего мало-мальски полезного для Армении в плане поддержки ее позиции в урегулировании карабахского конфликта. Помимо организации антиазербайджанских провокаций и подкупа отдельных депутатов ЕП с целью очернения Азербайджана, похвастать армянам нечем. Затраченные миллионы ни на йоту не приблизили признания евроструктурами результатов карабахской войны.

Все попытки легитимировать сепаратистский режим терпят неудачу. А в этот раз не удалось организовать и "наблюдателей", чтобы хоть немного потешить себя их отзывами о "свободном и демократическом выборе карабахского народа" и тому подобном. Живущим на армянские гонорары европейцам сейчас не до того - коронавирус...

Зульфугар Ибрагимов