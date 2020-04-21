Как евродепутат-неонацист армянских террористов поддерживает

Политика и идиотизм являются антагонистическими и противоречивыми понятиями. Для идиота практически невозможно быть политиком, а для политика - идиотом и считать это логичным поведением.

Однако, как и во всех сферах жизни, в политике есть исключения.

Одним из таких исключений является немецкий "политик" Ларс Патрик Берг.

Последние периоды его деятельности можно охарактеризовать двумя словами: неадекватность и преднамеренные провокации для привлечения внимания, и как итог, представлять себя в центре внимания, демонстрируя решительную позицию и якобы альтернативную точку зрения.

Ларса Патрика Берга, члена Европейского парламента и функционера крайне правой и радикальной партии "Альтернатива для Германии-АдГ", можно считать своего рода "черным рекордсменом".

Активная проармянская политическая карьера Берга началась три года назад. В ноябре 2017 года в качестве члена местного законодательного органа (ландтаг) немецкой провинции Баден-Вюртемберг, а в 2019 году в качестве члена Европейского парламента, он посетил Нагорный Карабах и другие оккупированные Арменией территории Азербайджана.

Именно поэтому в 2017 году он был включен в "список иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики", то есть в "черный список" лиц, нежелательных для нашей страны.

Ларс Патрик Берг, член ряда комитетов Европейского парламента, является заместителем Комитета парламентского сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном.

Парадокс в том, что у него также есть заместительная "миссия" в комитетах по Армении и Грузии.

В интервью armenpress.am во время визита в Армению в ноябре прошлого года он назвал Нагорный Карабах "колыбелью христианства" и "крепостью христианской веры". Во время интервью он сделал абсурдные заявления, такие как "Западная Европа должна путем мирных переговоров разрешить конфликт в регионе "Арцах" и положить конец давлению, исходящее от Турции", что является ярким примером его исламофобии.

Л.П. Берг продемонстрировал исламофобскую и антитурецкую позицию. Так, немецкие СМИ сообщают, что с раннего возраста он активно участвовал в различных группах, пропагандирующих исламофобию и враждебность Турции.

В ответ на обвинения в средствах массовой информации, что нацисты ненавидят мусульман, Л.П. Берг сказал, что "консервативные группировки в Европарламенте, ненавидящие мусульман - это не нацисты". В мае 2017 года он подчеркнул в одном из интервью, что исламская идеология и пропаганда представляют серьезную угрозу для демократии и что для государства важно продолжать противодействовать этой угрозе.

Если письмо депутата европарламента Л.П. Берга сепаратистскому режиму, вдохновленное идеями Гарегина Нжде, который сотрудничал с нацистами, не оправдание оккупации, сепаратизма, военных преступлений и этнических чисток - то что же это?

Партия АдГ, которая склонна к радикальным правым тенденциям, таким как неонацизм и экстремистско-шовинистический расизм, и которая подвергается постоянной и резкой критике со стороны немецких СМИ, известна в Германии как популистская, расистская, антисемитская и исламофобская сила и обвиняется в проведении политики, противоречащей конституционному порядку Германии. Не случайно, что на конгрессе партии, проходящим в 2016 под лозунгом "Ислам не является частью Германии!" были призывы к запрету исламской символики в Германии.

По данным немецкой разведки, АдГ была создана иностранными спецслужбами. По этой причине здравомыслящие люди регулярно организуют акции протеста против политической линии этой партии, которой манипулируют различные силы.

Не случайно Ларс Патрик Берг, член этой неонацистской и расистской идеологической партии, имеет тесные связи с армянскими террористами Карабаха и восхваляет сепаратистский режим в Ханкенди в качестве "крепости христианства" и "независимого государства".

Явный, или даже зоологический исламофоб и расист Берг имеет тесные связи с армянской диаспорой в Европе, поэтому он просто маразматик, который выполняет приказы и делает такую ​​примитивную лоббистскую деятельность почти абсурдной.

Выражение может показаться резким, однако Берга называем маразматиком не мы, а влиятельные немецкие издания Die Welt и Stern.

Берг, который считает себя "настоящим арийцем" и "нордическим" человеком, является политическим клоуном и трусом, который отрицает свое происхождение. Потому что 54-летний Ларс Патрик Берг, который постоянно подчеркивает, что он "настоящий немец" и считает мусульман "унтерменшами", то есть людьми второго сорта, неправ.

Поскольку в его жилах течет еврейская, испанская, польская и сербская кровь, и его никогда нельзя считать "членом арийской расы, настоящим нордическим немцем".

Если бы у Берга, изучавшего историю Восточной Европы в университетах Тюблингена, Гейдельберга и Мюнхена, и затем проработавшего в международной энергетической компании в Лейпциге и Москве, была возможность, то возможно он бы повесил флаг Третьего рейха над головой в кабинете и скандировал при приветствии: "Зиг Хайль!"

Но он этого не делает, потому что прославление неонацистских позиций и взглядов в Германии является уголовным преступлением, а наказание очень суровое. В свою очередь, связь этого человека с сепаратистами и поддержку террористов в Ханкенди можно охарактеризовать как "политическую позицию", рассчитанную в том числе на простых немецких бюргеров.

Пока что ...

Эльчин Алыоглу

заместитель главного редактора Milli.azспециально для Day.az