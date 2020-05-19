Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере миграции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана в миграционной сфере".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, утверждено Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана в миграционной сфере, подписанное 11 марта 2020 года в Баку.

После вступления в силу Соглашения Государственная миграционная служба обеспечит выполнение его пунктов, министерство иностранных дел Азербайджана направит правительству Туркменистана уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения.