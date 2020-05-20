Афет Гасанова: Забота о ветеранах войны и семьях шехидов - одно из приоритетных направлений государственной политики

В Азербайджане семьи, пострадавшие в результате войны, потерявшие своих близких, находятся в поле внимания и заботы Президента Ильхама Алиева, и семьям шехидов на самом высоком уровне оказывается государственная поддержка.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Она сообщила, что сегодня государственная поддержка ветеранов войны и семей шехидов является одним из приоритетных направлений политики Азербайджана.

"Основоположником этой политики является великий лидер Гейдар Алиев. Он всегда оказывал ветеранам войны и семьям шехидов особое внимание и заботу. Именно по его инициативе был принят закон "Об увековечивании звания шехида". Эта политика и сейчас успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Работа, проделанная с 2003 года по сей день, является наглядным образцом заботы азербайджанского государства о ветеранах войны и семьях шехидов. Под руководством Президента Ильхама Алиева лицам из этой категории оказываются всестороннее внимание и забота", - сказала Гасанова.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день 7 600 семей шехидов были обеспечены жильем.

"Данные мероприятия носят систематический характер, и, как отметил Президент Ильхам Алиев в интервью AzTV, в этом году 1 500 семей шехидов будут обеспечены жильем, таким образом число ожидающих своей очереди на получение жилья опустится ниже двух тысяч семей, и максимум в течение последующих двух лет все они будут обеспечены жильем", - уточнила Гасанова.

Депутат сообщила, что выдача легковых автомобилей ветеранам войны и семьям шехидов является очередным проявлением внимания и заботы к лицам этой категории.

"Как известно, до сих пор семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны выданы свыше шести тысяч автомобилей, и в этом году предусматривается выдать еще 400 автомобилей", - подчеркнула она.

По ее словам, очередная поддержка семей шехидов заключалась в том, что первый указ, подписанный Президентом Ильхамом Алиевым после проведенных 11 апреля 2018 года президентских выборов, был связан именно с ними.

"Так, согласно указу Президента Азербайджана "О дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана, объявленных погибшими из-за пропажи без вести в связи с военными операциями", наследникам этих шехидов предусматривалось выдать единовременную выплату в размере 11 тысяч манатов. Общий объем средств, выделенных на эти цели, оказался достаточно крупным", - сказала Афет Гасанова.

Депутат добавила, что наряду со всеми вышеуказанными мероприятиями, государство предоставляет семьям шехидов многочисленные льготы.

"Так, расходы на обучение детей шехидов оплачиваются государством, семьям шехидов по льготным условиям выдаются ипотечные кредиты, земельные участки, наряду с пособием и пенсией, им также выдается Президентская стипендия. Помимо этого, предпринимаются шаги для увековечивания звания шехида. Все эти работы высоко оцениваются народом и вновь доказывают, что в центре политики главы государства стоит гражданин и его благосостояние", - добавила Афет Гасанова.