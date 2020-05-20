Благодарственные письма: Господин Президент, верим, что под Вашим руководством Азербайджан будет более сильным и могущественным

В адрес Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжают поступать благодарственные письма граждан.

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Президента представляет еще несколько писем.

Вынужденные переселенцы из Агдамского района Айтекин Алиева, Гюльтекин Алиева, Гюльяз Алиева, Севда Алиева, Айгюн Гасымова и Айнура Алиева пишут: "Уважаемый Президент, принятые Вами правильные решения в то время, когда в мире бушует пандемия, защищают нашу страну от тяжелых последствий вируса COVID-19. В этот трудный период Вы своей работой еще раз доказали, что являетесь Президентом каждого азербайджанца. Быстрая доставка необходимого медицинского оборудования в нашу страну, начало функционирования новых больниц, своевременное строительство и сдача в эксплуатацию модульной больницы - результат динамичности Ваших решений. Уверены, что благодаря Вашей дальновидности и мудрости наш народ преодолеет эту беду с наименьшими потерями. В результате Ваших решительных шагов уже в нашей стране формируется новая модель управления. Серьезная борьба с коррупцией и взяточничеством дает свои плоды. Проводимые Вами все меры рассчитаны на повышение удовлетворенности граждан. Это укрепляет единство народа и Президента, еще больше усиливает доверие к Вам.

Господин Президент, от имени всех работников образования и вынужденных переселенцев выражаем Вам признательность за большую поддержку, оказанную народу в эти трудные дни, и за то, что ставите здоровье граждан превыше всего".

Житель Масаллинского района Искендер Мамедалиев: "Уважаемый Президент, сегодня наша страна осуществляет серьезную борьбу с пандемией коронавируса, охватившей весь мир. Оказание государством финансовой помощи людям из-за временного закрытия рабочих мест в связи с эпидемией, оплата государством учебы детей из малообеспеченных семей, а также единовременная выплата безработным в течение двух месяцев, повышение в 3-5 раз зарплаты медицинских работников, открытие оплачиваемых социальных работ являются еще одним свидетельством Вашей любви к народу. Выражаю Вам признательность за внимание и заботу о нас. Да хранит Вас Аллах!".

Сервиназ Гурбанова из города Дашкесан: "Уважаемый господин Президент и уважаемая Мехрибан ханым, прежде всего, позвольте сказать, что мой сын учится в Высшей полицейской академии. Наша семья очень рада этому. Мой супруг с честью выполнил свой гражданский долг, участвуя в битвах за целостность наших земель как военнослужащий, так и полицейский. В настоящее время он на пенсии. Каждый из нас, в первую очередь, обязан нашему великому лидеру Гейдару Алиеву за то, что наши дети живут и учатся в условиях мира и спокойствия в независимом Азербайджане. Я могу с радостью говорить об учебном заведении, где учится мой сын. Мы, граждане, видим результат Вашего внимания и требования в сфере образования. От имени нашей семьи выражаю Вам искреннюю благодарность. Мы одобряем и поддерживаем Вашу политику.

Уважаемый господин Президент и уважаемая Мехрибан ханым, с уверенностью можем сказать, что благодаря Вашему труду и политическому курсу по развитию Азербайджанской Республики, росту ее авторитета, улучшению материального благосостояния граждан, судьба и будущее нашего народа в надежных руках. Уверены, что придет время, когда наши оккупированные земли будут освобождены и наш народ будет жить еще лучше. В то время, когда пандемия коронавируса распространяется по всему миру, Ваша забота и финансовая помощь гражданам еще раз показывают, что наше государство успешно управляется. Невозможно сосчитать Ваши благородные деяния. Мы признательны Вам за сокращение безработицы, уход за пожилыми и помощь одиноким. Мы благодарны Вам за всю эту работу, за мирную и успешную политику".

Садиг Гулиев из Тертерского района: "Уважаемый господин Президент, приветствую Вас от имени всех тертерцев. Ваши решительные и гуманные шаги, предпринятые под лозунгом "Вместе мы сильнее!" совместно с нашим народом в борьбе с пандемией, перед которой весь мир бессилен, еще больше усилили доверие и любовь народа к Вам, а также Азербайджан под Вашим руководством завоевал авторитет в качестве примера для государств мира. Сегодня оказание помощи малообеспеченным семьям стало в Тертере движением. Поэтому я считаю долгом от имени всех тертерцев передать Вам признательность. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью, наш народ и нашу Родину - Азербайджан!".

Рухангиз Мамедова, Эльданиз Асланов, Гульмира Асланова, Хаяля Гурбанова и Мамед Гасымов из города Шеки пишут: "Уважаемый господин Президент, Азербайджан - одна из стран, предпринявших первые превентивные меры в сфере борьбы с коронавирусом ради сохранения здоровья граждан. Упреждающие меры, оперативно предпринятые под Вашим руководством и по Вашей инициативе имеют бесценное значение для сохранения здоровья нашего народа. За это наш народ благодарен Вам. Выражаем Вам глубокую признательность за то, что в период карантина были рядом с простыми людьми, помощь населению, предоставленные выплаты и ряд других льгот. Да хранит Аллах Вас и наш Азербайджан!".

Житель Джалилабадского района Али Мамедов пишет: "Уважаемый господин Президент, надёжная защита азербайджанского народа в эти тяжёлые дни, сохранение здоровья населения, помощь малообеспеченным семьям обрадовало азербайджанцев мира. Это видно и в многочисленных благодарственных письмах, адресованных Вам. И я от имени моей семьи считаю своим долгом поблагодарить Вас. Пусть Аллах всегда помогает Вам, Мехрибан ханым и Вашей семье! Все патриотические представители азербайджанского народа всегда рядом с Вами".

Зулейха Гайибова из города Ширван пишет: "Уважаемый господин Президент, я как и все испытывала чувство беспокойства в эти тяжёлые дни коронавируса, повлиявшего и на нашу страну, мы все очень волновались. Больше всех пандемия, перед которой оказались бессильны даже крупные развитые страны, беспокоила Вас. В эти дни Вы проявили большую ответственность. Вы, как истинный руководитель, настоящий государственный деятель, гражданин, спасли наш народ и государство от этой беды, и это послужило тому, что возросла любовь к Вам, как к личности, человеку. Молитвы, вознесенные о Вас, нами, пожилыми людьми, придали Вам силы. Помощь малообеспеченным семьям с первых дней карантина, выплата зарплаты государственным служащим, единовременные пособия безработным гражданам показали всему миру нашу силу как социального и правового государства.

Наш дорогой Президент, Ваше умение решительно преодолевать проблемы, с которыми столкнулась страна, доказала всему миру, что Вы являетесь образцовым лидером. Мы гордимся, вдохновляемся Вами. Да хранит Вас Аллах! Как хорошо, что Вы есть!".

Жительница города Баку Севиль Гурбанова пишет: "Уважаемый господин Президент, хочу начать свое письмо словами моего отца, сказанные им во время возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева в 1993 году: "Гейдар Алиев спасет нас от этой беды". Я была тогда ребенком, и не поняла до конца сказанные отцом с уверенностью эти слова, однако со временем стала свидетелем процветания нашего Азербайджана, спасённого от беды, в результате дальновидной политики великого лидера Гейдара Алиева. А во время Вашего первого выступления в период пандемии, охватившей весь мир, отец сказал: "Наш Президент Ильхам Алиев спасет нас от этой беды. Он - сын своего отца", и тогда я поняла, что под Вашим руководством мы достойно преодолеем и это испытание. Благодаря Вашей дальновидной политике в то время, когда развитые государства мира оказались беспомощны перед COVID-19, сегодня Азербайджан в ряду стран, наименее пострадавших от вируса. Вы внимательно и заботливо относитесь к азербайджанскому народу с первых дней пандемии. Все решения, принятые Вами о превентивных мерах, преследуют цель сохранить здоровье и благополучие нашего народа. В это тяжёлое время Вы вновь доказали, что являетесь достойным преемником общенационального лидера Гейдара Алиева. Мы ещё раз убедились в том, что с Вами нашу страну ждут прекрасные дни.

Господин Президент, выражаю глубокую признательность Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой за внимание и заботу о развитии нашей страны, благополучное и здоровое будущее нашего народа. Мы сильны с Вами!".

Роза Алескеров из Гянджи пишет: "Уважаемый господин Президент, в результате своевременных правильных решений и указаний, данных Вами для сохранения здоровья нашего народа в период пандемии, охватившей весь мир, азербайджанский народ спасён от этой беды. Если бы не это, ситуация в нашей стране была бы не столь позитивной. Все это отчётливо свидетельствует о том, что Ваша главная цель заключается в спасении нашего народа от этой болезни с минимальными потерями. Многие страны оказались охвачены пандемией из-за несвоевременно принятых решений. Нынешняя ситуация отчётливо свидетельствует о правильности принятых Вами решений для азербайджанского народа. В результате этого распространение пандемии в нашей стране сведено к минимуму, здравоохранение полностью подготовлено к борьбе с этой болезнью. Принятые Вами решения стали примером для других стран.

Господин Президент, выражаю Вам и Мехрибан ханым Алиевой глубокую признательность за то, что были рядом с народом в такой ситуации. Мы вновь убедились в том, что у нас есть Президент, на которого мы можем надеяться в самые тяжёлые дни".

Жители Хачмазского района Шакир Мамедов, Айтен Адилова, Светлана Эльдарова и Гамид Эльдаров пишут: "Уважаемый господин Президент, Ваши распоряжения по строительству таможенного поста "Ханоба", а также расширению автомобильной дороги, расположенной между этим постом и погранично-пропускным пунктом "Самур", являются самой большой оценкой, данной Вами хачмазцам, а также логическим продолжением проводимых в нашей стране экономических реформ. Выделенные в связи с этим финансовые средства окажут поддержку в обеспечении комфортного пользования погранично-пропускным пунктом жителей приграничной зоны, а также беспрепятственного движения по этой дороге. Вы с большой решимостью, решительно продолжая успешную политику великого лидера Гейдара Алиева, еще более укрепляете независимый Азербайджан. Желаем Вам крепкого здоровья, успехов на этом пути".

Из Кюрдемирского района пишут Айшад Гараева, Эльмар Асадов, Таира Мамедова и Дурдана Ширинова: "Уважаемый господин Президент, мы гордимся Вами. Сегодня мы здоровы и находимся в окружении любимых людей именно благодаря Вашей дальновидной политике. В эти трудные дни наши граждане, находящиеся дома в карантинном режиме, окружены особым вниманием и заботой. Эти внимание и забота стали возможными благодаря лидеру, осуществляющему благородные, добрые дела, который делает все возможное и даже невозможное во благо нашего народа, а самое главное, является успешным продолжателем курса великого лидера Гейдара Алиева. Мы гордимся, что живем в стране, Президентом которой являетесь Вы. Да здравствуют Президент независимого Азербайджана и всецело поддерживающий его азербайджанский народ".

Из Шамкирского района пишут Кенуль Мамедова, Гюнай Исаева, Хатын Гусейнова и Вюсаля Йолчуева: "Уважаемый господин Президент, обращаясь к Вам от имени учителей, студентов и школьников Шамкирского района, мы хотим выразить Вам признательность. Благодаря Вам наш народ с минимальными потерями преодолевает коронавирусную инфекцию. Вы защитили от болезни школьников, студентов, при этом никто не отстал от занятий. Все увидели, как Вы цените граждан, народ. Шаги, предпринимаемые Вами для защиты здоровья азербайджанского народа, еще раз продемонстрировали Вашу любовь к народу.

Господин Президент, да хранит Вас Аллах! Большое спасибо".

Али Рзаев, Гамар Сафарова и Рафаэль Зейналов из Агдамского района выражают признательность главе государства следующими словами: "Уважаемый господин Президент, нам хорошо известна Ваша борьба в последние месяцы против коронавирусной инфекции, охватившей весь мир, то, как Вы днем и ночью защищаете свой народ. Мы выражаем Вам глубокую признательность за Ваш труд. За этим напряженным трудом стоят вера, любовь, доверие народа к власти.

Господин Президент, в эти трудные дни мы ощущаем особую заботу. Оказанная нам помощь является также моральной поддержкой. Мы - агдамцы всегда будем рядом с Вами. В результате Вашей плодотворной деятельности нас впереди ждут прекрасные дни, а также возвращение в Карабах. Да ниспошлет Аллах Вам сил и здоровья".

Житель города Баку Ильхам Тагиев: "Уважаемый господин Президент, как нефтяник, я хочу выразить Вам признательность. Меры, предпринимаемые Вами с целью сокращения влияния последствий пандемии, охватившей весь мир, в нашей стране заслуживают одобрения. Потому что в этой борьбе даже страны с самой развитой медициной оказались в беспомощном положении. Отрадно, что в Азербайджане благодаря именно Вашей дальновидной политике, предпринятым превентивным мерам предотвращено широкое распространение этого вируса. Азербайджан находится в ряду стран, преодолевавших пандемию коронавируса с минимальным потерями, и это стало возможным именно благодаря предпринимаемым Вами превентивным мерам.

Господин Президент, призывом "Вместе мы сильнее!" Вы мобилизовали самые искренние порывы нашего народа. Кроме того, Вы держите в центре внимания проблемы всех слоев населения страны и это вдвойне повышает веру и доверие к Вам. Азербайджанский народ гордится Вами и Мехрибан ханым. От имени членов моей семьи выражаю Вам глубокую признательность за то, что вниманием и заботой охватили нас, азербайджанский народ.

Желаю Вам, Вашим родным и нашему народу крепкого здоровья во имя сильной государственности и лучшего благосостояния. Да хранит Аллах Вас и азербайджанский народ!".

Жители Хатаинского района города Баку Фирдовси Гасанов, Гюльшан Агаева, Самед Джаббаров, Рахиля Махмудова и Абиль Алиев пишут: "Уважаемый господин Президент, предпринимаемые Вами превентивные меры, связанные с коронавирусом, предотвратили многочисленные человеческие жертвы. Поэтому сегодня Азербайджан приводится в пример многим странам мира. Здоровье людей Вы посчитали превыше экономической активности и доходов. Мы очень счастливы, что живем в стране, которой руководите Вы. Отрадно, что Вы успешно продолжаете борьбу против занимающихся взяточничеством чиновников, присваивающих имущество народа, злоупотребляющих своей должностью. За последние дни несколько должностных лиц были привлечены к ответственности, что с большим одобрением воспринимается в обществе.

Дорогой Президент, мы - граждане, уверены, что черные тучи, пытающиеся помешать Азербайджану, который взойдет над миром, словно Солнце, скоро развеются, наша страна будет все также ярко сиять и процветать. Выражаем Вам глубокую признательность, желаем новых успехов в деятельности, здоровья и долгих лет жизни".

Сеймур Мамедов из села Самух Бардинского района: "Уважаемый господин Президент, согласно Вашим указаниям, мы являемся свидетелями высококачественного строительства современных автомобильных дорог, мостов, переходов во всех регионах нашей республики. По Вашему поручению в селе Самух Бардинского района также была построена новая дорога протяженностью 4 километра. Прокладка этой дороги очень порадовала сельчан. От имени жителей нашего села выражаем Вам глубокую признательность за проделанную работу, пусть Ваша жизнь будет такой же длинной как эти нескончаемые дороги, желаем Вам здоровья и семейного счастья. Большое спасибо, господин Президент".

Айсу Рамазанова и Салех Гардашов из Уджарского района пишут: "Уважаемый господин Президент, мы благодарим Вас за то, что Вы поддержали нас, были нам опорой в период пандемии коронавируса, уделяли особое внимание, старались решить проблему каждого из нас. Вы ставите здоровье, безопасность и благополучие азербайджанского народа превыше всего и делаете все возможное для достижения этой цели. Мы верим в Вас, доверяем и гордимся Вами. Да хранит Аллах Вас и наш народ!".

Хормет Сафаров, Эйнулла Джафаров, Мирали Насиров, Гусейн Алиев, Асад Казымов, Рахиб Мехдизаде и Мадад Мамедов из Физулинского района пишут: "Уважаемый господин Президент, Ваши решения, основанные на Вашем мировоззрении, здравомыслии, большом политическом опыте и глубоком мышлении служат защите здоровья нашего народа, обеспечению его безопасности. Шаги, предпринимаемые Вами в этом направлении, превентивные и неотложные меры уже дают свои результаты. То, что в борьбе с пандемией коронавируса, ставшей общечеловеческой бедой, мы с минимальным ущербом вышли из ситуации, перед которой развитые государства мира остаются беспомощны, а также улучшение в последнее время обеспечения нашей страны необходимыми медицинскими средствами, оборудованием и принадлежностями, сдача в эксплуатацию новых объектов здравоохранения, отвечающих современным требованиям, привлечение наших врачей, ученых-медиков, работающих за рубежом, к идущим в стране процессам, Ваше внимание и забота о благосостоянии народа приветствуются общественностью. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью во имя более здорового и благополучного будущего нашего народа!".

Фирдовси Джебраилов из села Бадалан Масаллинского района: "Уважаемый господин Президент, сегодня человечество столкнулось с трудным испытанием. С первого дня были предприняты необходимые социально-экономические меры по предотвращению распространения в Азербайджане угрожающей миру пандемии. В результате Вашей успешной политики благосостояние наших людей улучшилось, достигнуты большие успехи в социальной сфере. Мы как граждане Азербайджана очень рады Вашим своевременным решениям и указаниям, направленным на защиту нашего народа от бедствия коронавируса, охватившего весь мир. Отрадно, что даже многие государства, которые кичатся своей экономической мощью, используют опыт нашей страны в борьбе с этой пандемией.

Я верю, что в результате Вашей всесторонне продуманной политики наша страна быстро восстановит свою экономическую мощь в постпандемический период. Помощь, направленная в последние дни Фондом Гейдара Алиева для обеспечения материального благополучия жителей нашего села, с большой радостью была воспринята сельчанами. Поэтому от имени жителей села мы выражаем признательность Вам, Мехрибан ханым Алиевой и Фонду Гейдара Алиева.

Господин Президент, мы высоко ценим все шаги, предпринимаемые Вами, в эти трудные дни Вы находитесь рядом с народом, делаете все во имя здоровья, безопасности и социального благополучия каждого гражданина, благодарим Вас за то, что защищаете нас. Мы видим, приветствуем меры, которые Вы осуществили для более счастливого будущего нашей Родины, и тесно сплотились вокруг Вас. Желаю Вам успехов. Да хранит Вас Аллах!".

Горхмаз Агаев из поселка Гала Хазарского района Баку: "Уважаемый господин Президент, из-за пандемии коронавируса большинство стран мира переживают трудные времена. Конечно, пандемия коснулась и Азербайджана. Несмотря на падение цены на нефть на мировых рынках, граждане Азербайджана не испытывали никаких трудностей. Это - успехи Вашей совершенной политической и экономической политики. Выражаю Вам признательность за предоставление во время пандемии лицам, зарегистрировавшимся в качестве безработных, средств в размере 190 манатов в месяц. Граждане Азербайджана уверены, что государство поддержит их во всех ситуациях. Еще раз благодарю Вас и желаю дальнейших успехов в Вашей политике. Мы верим, что под Вашим руководством Азербайджан станет еще сильнее и могущественнее".