Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Господин Президент.
От себя лично и от имени моего народа передаю Вам и азербайджанскому народу сердечные поздравления по случаю Дня Республики.
Ваш национальный праздник отмечается в этом году в особенно сложных условиях. Надеюсь, что совместными глобальными усилиями мы справимся с этими большими вызовами коронавирусного кризиса.
В последние 28 лет мы наблюдаем очень позитивное развитие двусторонних отношений. Надеемся, что курс экономических и социальных реформ откроет очередные перспективы для нашего сотрудничества. Моя страна с интересом ожидает продолжения и углубления этих тесных отношений с Азербайджаном посредством личных бесед и визитов на всех уровнях.
Желаю Вам и Вашему народу в первую очередь здоровья, мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.
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