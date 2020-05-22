https://news.day.az/politics/1237647.html Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана удостоены почетного звания
Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана удостоены почетного звания
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" сотрудникам министерства экологии и природных ресурсов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, за заслуги в охране окружающей среды и природных богатств в Азербайджане Алиев Али Мамед оглу и Исмайлов Назим Султан оглу удостоены звания "Заслуженный инженер".
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