Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана удостоены почетного звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" сотрудникам министерства экологии и природных ресурсов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, за заслуги в охране окружающей среды и природных богатств в Азербайджане Алиев Али Мамед оглу и Исмайлов Назим Султан оглу удостоены звания "Заслуженный инженер".