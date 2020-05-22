Хикмет Гаджиев прокомментировал распространенную в «РИА Новости» искаженную и предвзятую новость

21 мая 2020 года государственное информационное агентство Российской Федерации "РИА Новости" распространило искаженную и предвзятую новость о церемонии "инаугурации" так называемого "президента" незаконного режима, созданного на оккупированной Арменией территории Азербайджанской Республики. "РИА Новости" отвело широкое место информации о незаконном режиме, но при этом не опубликовало заявления официальных государственных структур Азербайджанской Республики, а также азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана о так называемых выборах и церемонии "инаугурации".

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в связи с опубликованной в агентстве "РИА Новости" информацией под заголовком "Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики вступил в должность", передает Day.Az.

Хикмет Гаджиев отметил, что Армения оккупировала Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и прилегающие к нему семь районов. В результате этнической чистки более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Армения создала криминальный режим на оккупированных территориях.

Суверенитет и территориальная целостность Азербайджанской Республики внутри ее международно признанных границ признаются всеми странами мира, в том числе Российской Федерацией.

Эта позиция закреплена и в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН. Незаконно организованные 31 марта и 14 апреля 2020 года на оккупированных территориях Азербайджана так называемые "президентские выборы" не признаны, отвергнуты международной общественностью, в том числе странами, являющимися сопредседателями Минской группы ОБСЕ, включая и Россию, а также Движением неприсоединения, ОБСЕ, Организацией исламского сотрудничества, Европейским Союзом, Тюркским советом и другими международными организациями, и ее "результаты" не имеют никакой юридической силы.

Помощник Президента сказал: "Хотели бы сообщить "РИА Новости" о том, что использованные в тексте такие выражения, как "Нагорно-Карабахская Республика" или же "президент", "центральная избирательная комиссия" "Нагорно-Карабахской Республики" являются ложными и ничем иным, как попыткой поощрения незаконного режима, созданного в результате оккупации и кровавой этнической чистки. В данной информации название находящегося под оккупацией исторического азербайджанского города Шуша представлено в искаженной форме, как "Шуши". Город Шуша оккупирован в 1992 году.

"Уже не первый случай, когда "РИА Новости", являющееся государственным информационным агентством, демонстрируя противоречие с официальной позицией России, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, проводит подобную предвзятую редакционную политику. Распространение подобных предвзятых новостей противоречит духу стратегического партнерства и дружественных связей, существующих между Азербайджаном и Россией, задевает чувства азербайджанского народа, в частности, вынужденных переселенцев. В нынешнее время, когда широко распространены дезинформация и ложные новости, мы призываем "РИА Новости" внести поправки в информацию. В то же время хотели бы надеяться, что "РИА Новости" в дальнейшем в предоставлении новостей, связанных с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, будет руководствоваться честностью с политико-правовой и терминологической точек зрения, а также объективными фактами и непредвзятостью".