https://news.day.az/politics/1238447.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева осмотрели транспортные средства и спецтехнику, выделенные Шамахинскому району - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева осмотрели транспортные средства и спецтехнику, выделенные Шамахинскому району - ФОТО
25 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 25 мая осмотрели транспортные средства и специальную технику, выделенные Шамахинскому району. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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