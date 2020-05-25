Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева осмотрели транспортные средства и спецтехнику, выделенные Шамахинскому району

25 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 25 мая осмотрели транспортные средства и специальную технику, выделенные Шамахинскому району. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.