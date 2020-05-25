Граждане пишут Президенту: Нас очень радует, что в столь сложное время реформы в нашей стране продолжаются

Со всех уголков нашей республики граждане направляют Президенту Ильхаму Алиеву многочисленные письма благодарности за проводимую главой государства большую работу, направленную на защиту здоровья и улучшение благосостояния населения Азербайджана в период пандемии коронавируса, спасение народа от этой беды с наименьшими потерями.

Day.Az со ссылкой на сайт Президента представляет часть этих писем.

Севда Абдуллаева из города Гянджа пишет: "Уважаемый господин Президент, Вы - Президент каждого азербайджанца. Вы доказали это еще раз, находясь рядом с народом в столь трудные дни. К сожалению, COVID-19, ставший бедой для всего мира, не обошел стороной и наш Азербайджан. Однако Вы поддержали нас, позаботились о народе. Вы защищаете нас, так как общенациональный лидер Гейдар Алиев защищал свой народ от больших бед. Потому что Вы - достойный преемник великого лидера. Уверены, что благодаря Вашим мудрым решениям наша страна победит в борьбе с пандемией коронавируса, и мы продолжим нашу благополучную жизнь. От себя лично, от имени моей семьи и родственников, а также от имени интеллигенции Гянджи выражаю Вам благодарность. Уважаемый Президент, мы гордимся Вами. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".

В письме жителя города Баку Азера Самедова говорится: "Уважаемый господин Президент, благодаря выверенным шагам, предпринятым Вами в этих сложных условиях, наша страна выходит из глобальной пандемии с минимальными потерями. Нас очень радует, что в столь сложное время реформы в нашей стране продолжаются. Ваше правильное управление закладывает основу для дальнейшего усиления нашей страны. Благодарю Вас за все".

Учащийся из поселка Эркиван Масаллинского района Интигам Исмаилов: "Уважаемый господин Президент, я - ученик 6-го класса школы поселка Эркиван Масаллинского района. От имени всех школьников нашего села хочу выразить Вам большую благодарность. Пандемия коронавируса подвергла весь мир тяжёлым испытаниям. Ваша особая забота о народе, особенно о детях в такое время защитила нас. И мы, школьники, стараемся хорошо учиться, не отставать от занятий. Этот вирус исчезнет с помощью Аллаха, принятых Вами превентивных мер. Выражаю Вам признательность за это. Иншаллах, мы вернёмся к прежней жизни, снова заживём беззаботно и счастливо".

Хагигат Алекберова, Айнура Алекберли, Аделя Алиева и Эльшан Халилов из поселка Бакиханов Сабунчинского района пишут: "Уважаемый господин Президент, все, что Вы делаете для нашей страны, свидетельствует о Вашем патриотизме и политической компетентности. Вы пропагандируете нашу страну во всем мире, трудитесь для ее развития. А в эти дни Вы принимаете меры по защите народа от пандемии коронавируса. Наш народ любит, поддерживает Вас и находится рядом с Вами. Да хранит Вас Аллах!".

Солмаз Челебиева из Ясамальского района пишет: "Многоуважаемый господин Президент, я как гражданка приветствую Вас за то, что Вы в период пандемии находитесь рядом с азербайджанским народом не только как Президент, но и как отец, сын, брат, и благодарю Вас за это. Прошу у Аллаха крепкого здоровья для Вас на этом сложном пути, больших успехов во всех Ваших делах".

Башир Халилов из Сабаильского района пишет: "Уважаемый господин Президент, принятые Вами превентивные меры против пандемии коронавируса предотвратили многочисленные человеческие жертвы. Мы благодарны Вам за материальную и моральную поддержку в эти дни. Очень счастливы, что живём в период Вашего руководства государством. От себя лично и от имени членов нашей семьи выражаем Вам признательность, желаем покорения ещё более высоких вершин в будущем".

Учительница из Гянджи Эсмира Набиева пишет: "Уважаемый господин Президент, в настоящее время из-за пандемии коронавируса большинство стран мира переживают непростые дни. Конечно, пандемия не обошла стороной и Азербайджан. Однако, несмотря на все трудности, гражданин Азербайджана не испытывает особых тягот. Все это - успех Вашей совершенной политики, а также экономических реформ. Предоставление средст безработным в период пандемии, принятые Вами решения по борьбе с вирусом еще раз подтвердили, что Вы - Президент каждого гражданина. Сегодня гражданин Азербайджана убежден, что в любой ситуации может опереться на государство. От своего имени и от имени членов моей семьи еще раз выражаю Вам признательность".

Вынужденная переселенка Зульфия Алиева: "Уважаемый господин Президент, я - вынужденная переселенка из Физулинского района. Глядя на сегодняшние условия, созданные государством, я испытываю чувство благодарности к Вам. Перед моими глазами проходит путь, который мы преодолели до достижения этого уровня. Сегодняшний день Азербайджана устраивает нас, и мы спокойны за его будущее. Мы верим в Вас. Как хорошо, что Вы есть!".

Спортсмен из Гаджигабульского района Эльнур Шафиев: "Уважаемый господин Президент, как представитель молодежи я могу с уверенностью сказать на основе того, что вижу и наблюдаю: благодаря Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой мы одержим победу над коронавирусом. Своевременно предпринятые шаги, превентивные меры, оперативные, выверенные решения создают благоприятную почву для преодоления нашим народом этого испытания с минимальными потерями. Уважаемый господин Президент, опираясь на свой высокий авторитет, решительными и своевременными действиями Вы в сотни раз преумножили положительный имидж Азербайджана во всем мире. Работой, осуществляемой под девизом "Вместе мы сильнее!", Вы подтвердили, что если руководитель проводит независимую, патриотическую политику, не отделяет свою судьбу от судьбы народа, то он достойно преодолеет все испытания. С первых дней появления угрозы Вы находитесь рядом с народом, неустанно трудитесь, перейдя в напряженный рабочий график. Как представитель молодежи я беру пример с Вас. Ваше усердное служение народу вдохновляет как меня, так и многочисленную молодежь. Принимаемые социальные меры, поддержка населения, оказываемая помощь, назначение социальных пособий, построенные за короткое время больницы, заводы по производству масок и спирта и другие дела еще раз доказывают, что Вы действительно постоянно думаете о народе. Господин Президент, от себя лично, а также от имени коллектива Гаджигабульского районного спортивно-оздоровительного центра имени Национального героя Мубариза Ибрагимова, которым я руковожу, от имени молодежи Гаджигабульского района выражаю Вам и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой глубокую признательность и бесконечную благодарность за всю эту работу и неоценимые заслуги перед нашим народом. Мы гордимся Вами".

Гюльнар Байрамова из Бейляганского района: "Господин Президент, в результате Вашей неустанной деятельности и усилий Мехрибан ханым Алиевой, Ваших продуманных решений мы победим и эпидемию коронавируса. Мы поддерживаем Вас и всегда с Вами. Физулинцы, проживающие в прифронтовой зоне, уверены, что в результате Вашей мудрой и дальновидной политики угроза коронавируса в нашей стране в скором времени будет устранена и будет обеспечена здоровая и счастливая жизнь наших людей. Мы всегда с Вами. Да хранит Вас Аллах!"

В письме жителя села Сарван Сальянского района Алимирзы Баширова говорится: "Уважаемый господин Президент, мы - большая семья. Уже много лет мы работаем в сфере сельского хозяйства. Ваше внимание к этой отрасли и забота о сельских жителях вдохновляют нас работать еще лучше. Мы благодарны Вам за достигнутые успехи. У нас нет никаких трудностей с техникой и удобрениями. Господин Президент, поздравляю Вас и Вашу семью с наступающим священным праздником Рамазан. Желаю Вам крепкого здоровья".

Джаббар Мусаев, Вюсала Гусейнова и Самарканд Гасымова из Сураханского района Баку пишут: "Уважаемый господин Президент, выражаем Вам признательность за важную работу, проделанную в период пандемии коронавируса для охраны здоровья и улучшения благосостояния жителей нашей страны, спасения народа от этой беды с наименьшими потерями. Строительство в короткий срок новых больниц и ввод в действие предприятия по производству медицинских масок являются результатом Вашей заботы о народе. Народ тоже Вас любит. Пусть Аллах защитит наш народ от этой болезни и ниспошлет Вам здоровья и долгих лет жизни!".

Гарахан Агаев, Лятифа Ганбарзаде, Хейбар Мирзоев, Ашраф Назаров и Азер Мирзоев из Масаллинского района пишут: "Уважаемый господин Президент, благодаря Вашей дальновидной и мудрой политике Азербайджан является одной из стран, наименее пострадавших от коронавируса, охватившего весь мир. Вы приняли продуманные решения для защиты всего населения - от взрослых до самых маленьких. Именно по этой причине мы в первых рядах среди стран, на которых пандемия коронавируса повлияла в меньшей степени. Мы выражаем Вам признательность за принятые Вами решения, за то, что Вы в короткие сроки взяли под контроль пандемию. Да ниспошлет Аллах Вам крепкого здоровья".

Эльнара Алиева и Фирдовси Агаев из Низаминского района Баку пишут: "Уважаемый господин Президент, любовь нашего народа к Вам неиссякаема. И Вы, проявив в эти трудные дни заботу о нашем народе, продемонстрировали свою любовь. Мы поддерживаем Вашу внутреннюю и внешнюю политику. Благодарим Вас за то, что Вы всегда рядом с народом, желаем Вам здоровья и долгих лет жизни".