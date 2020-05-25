https://news.day.az/politics/1238491.html Председатель Клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий: Проекты, связанные с оживлением торговли, станут одними из приоритетных для Азербайджана и РФ - проект Гюльнары Мамедзаде - ВИДЕО
Председатель Клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий: Проекты, связанные с оживлением торговли, станут одними из приоритетных для Азербайджана и РФ - проект Гюльнары Мамедзаде - ВИДЕО
В очередном выпуске авторского проекта заместителя генерального директора Trend Гюльнары Мамедзаде "Наше время" председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, который представляет свое видение происходящих в мире процессов, говорит о роли Азербайджана на международной арене, перспективах урегулирования застарелых конфликтов, планах сотрудничества Клуба "Валдай" с азербайджанскими партнерами и делится личными впечатлениями о Президенте Ильхаме Алиеве.
Day.Az представляет полную видеоверсию этого выпуска:
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