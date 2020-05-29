Лакей нацистов фон Караян

Армянская сторона часто обвиняет азербайджанских историков и журналистов в якобы притягивании фактов и "антиармянской" трактовке исторических реалий. В частности, это касается позиции Баку по вопросу героизации нацистов в независимой Армении, склонности армянских националистов к сотрудничеству с самыми экстремистскими и одиозными силами.

Но что поделать, если эти самые факты и исторические реалии красноречиво свидетельствуют не в пользу армянской стороны? Сами по себе, без помощи, как говорят в Армении, "азербайджанского агитпропа".

Как известно, Википедия - это один из инструментов продвижения армянских интересов. Так уж случилось, что этот ресурс оказался под контролем армян, следы деятельности которых можно увидеть практически во всех материалах, касающихся Азербайджана или Турции. Но есть моменты, в которые даже при большом своем желании армянская пропаганда вмешаться не может. Например, в биографию знаменитого дирижера прошлого века Герберта фон Караяна.

Имя Караяна гремело в годы Второй мировой войны и даже после нее, несмотря на свои "заслуги" перед рейхом, маэстро находился в Европе в фаворе.

Интересно, что, перечисляя "великих армян", в Армении редко называли его имя. Даже больше, несмотря на характерное окончание его фамилии, они предпочитают называть его неармянином, расплывчато указывая на его греческое происхождение с фамилией Караяннис. Интересно, что в других случаях армянский агитпроп "стрижет" под армян известных исторических лиц откровенно неармянского происхождения, а тут отказывается от такой возможности - назвать армянином музыканта, вошедшего в 20-ку величайших дирижеров мира и имеющего очень кстати армянскую фамилию.

В чем же дело?

Все дело в том, что Герберт фон Караян был идейным соратником нацистов. Вступил он в НСДАП на следующий день после того, как 7 апреля 1933 года был принят закон, гарантирующий работу соратникам Гитлера. Было ему тогда 25 лет. Молодой, зеленый, но сориентировался моментально. Правда, партбилет ему не был выдан, так как он не заплатил членский взнос. Однако регистрация за номером 1607525 была сделана. После аншлюса Австрии Караян восстановил свое членство, написав второе заявление и получив-таки партбилет. Подчеркнем, что это вовсе не было обязательным условием, были деятели искусств, обошедшиеся без вступления в нацистскую партию. Но сердцу не прикажешь. Через год Караян получил в кураторы оберштурмфюрера СС Рудольфа Веддера, приближенное лицо Гиммлера, и карьера сдвинулась с мертвой точки.

Вот что написано об этом в статье той самой Википедии, переписать которую армянские пропагандисты и хотели бы, да нельзя. К тому же, зачем переписывать, если это был какой-то там "грек".

"В 1933 году фон Караян вступил в Национал-социалистическую партию; это произошло 8 апреля 1933 года в Зальцбурге спустя два месяца после прихода к власти Адольфа Гитлера в Германии. Членство Караяна в нацистской партии в период с 1933 по 1945 годы создало ему нелестную репутацию. Попытки Караяна отрицать свою партийную принадлежность были опровергнуты документально. По словам Нормана Лебрехта, "выросший в Зальцбурге во время и после Первой мировой войны, Караян отчаянно пытался сделать карьеру еще до того, как Гитлер захватил власть в Германии. С изгнанием еврейских и левых музыкантов двадцатисемилетний Караян стал музыкальным директором в Рейхе - "Чудо-Караяном", как в 1938 году озаглавил свою статью Геббельс. Караян чрезвычайно удачно вписался в контекст новой Германии - белокурый, с резкими чертами лица и пронзительным взглядом, он служил рекламным лицом нацистской культуры. Любимец Геринга и Геббельса, Караян открывал многие свои выступления "Хорстом Весселем"".

Факты биографии Караяна отрезают агитпропу все возможности говорить о нем, как о творческом деятеле, вынужденном в период третьего рейха развлекать своим искусством нацистов. Караян развлекал нацистов по убеждению, стараясь услужить и сделать карьеру.

Как можно прочитать в Интернете, Караян говорил о своей работе на нацистов как об "ослеплении, поразившем его", утверждал даже, что его заставили силой. Но сам же как-то проговорился одному из друзей, что "чтобы занять этот пост, я пошел бы на любое преступление". Это уже ближе к истине.

Дирижерский талант "грека" с армянской фамилией редко ставится под сомнение, несмотря на все его нелицеприятные деяния времен войны. Между тем, есть и те, кто считает его славу слишком уж раздутой. "Большая часть его записей преувеличенно "отполирована", являя собой некий звуковой аналог фильмов и фотографий Лени Рифеншталь", - писал видный американский критик Харви Закс. Многие музыканты, особенно еврейского происхождения, отказывались с ним работать, а писатель-антифашист Томас Манн презрительно называл Караяна лакеем. Караяна так и не впустили в Израиль, а передача его записей была негласно запрещена. В СССР он тоже первое время после войны был не в чести, но в 60-х все-таки прорвался.

В отношении Герберта фон Караяна не было возбуждено дел. Первоначально ему были предъявлены обвинения в работе на гестапо, но это не удалось подтвердить документально, и наказания лакей фашистов не понес. В 1982 году вновь всплыли некие документы, подтверждающие прежние обвинения, но к тому времени престарелый Караян был уже миллионером и любимцем публики, так что ворошить прошлое никто не стал.

Был Караян армянином или нет - это пусть армянскому агитпропу совесть подсказывает. В конце концов, что тушеваться? В пантеоне "великих армян" и без нациста-Караяна достаточно сомнительных личностей, коллаборантов и негодяев. Как раз наоборот, имя всемирно изустного дирижера могло бы как-то скрасить эту черноту.

Впрочем, это просто совет...

Зульфугар Ибрагимов