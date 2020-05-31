Расим Мусабеков: У Азербайджана есть все ресурсы для полного восстановления Карабаха

Когда Президент Ильхам Алиев впервые избирался на пост главы государства в 2003 году, одним из самых значимых обязательств, взятых им на себя, было обеспечение жильем вынужденных переселенцев, проживавших в то время в палаточных городках, в вагонах, землянках. Люди жили в неприемлемых условиях, в которых можно находиться максимум несколько месяцев, но они там жили годами. Президент обещал создать переселенцам нормальные условия для проживания, и сдержал свое слово.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков, комментируя открытие в Гобу очередного жилмассива, предназначенного для семей вынужденных переселенцев.

Десятки тысяч человек за последние годы получили благоустроенные квартиры или дома в специально отстроенных для вынужденных переселенцев поселках и городках. В сельской местности люди, лишившихся в результате армянской агрессии родных очагов, получили возможность жить в нормальных условиях и продолжать работать на земле, отметил наш собеседник. Еще тысячи, размещенных в неблагоустроенных общежитиях, зданиях школ и детсадов в Баку, Сумгайыте, на Абшеронском полуострове, получили квартиры в построенных на Абшероне жилых массивах.

"В День Республики Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева как раз открывали один из таких поселков в Гобу. Хотел бы тут заметить, что в Армении 80 процентов людей, пострадавших в 1988 году от спитакского землетрясения, до сих пор продолжают ютиться во времянках. Я уже не говорю о так называемых "беженцах из Азербайджана", о которых, десятки лет спустя, армянские власти так и не позаботились", - отметил Мусабеков.

Говоря о планах по отстройке временно оккупированных территорий после их освобождения, депутат напомнил, что во многих очищенных от оккупантов местах Физулинского, Агдамского, Джебраильского и других районов государством обустроены поселки для вынужденных переселенцев, идет строительство и развитие. Между тем, в оккупированном Карабахе подавляющее большинство населенных пунктов, из которых были изгнаны азербайджанцы, остаются в руинах, и Армения не имеют никаких ресурсов для освоения захваченных территорий. В качестве примера политолог привел Шушу, где когда-то проживало 12 тысяч человек, а сегодня население не превышает 3 тысяч, и большей частью оно размещено в более-менее уцелевших домах азербайджанцев.

"Есть большая программа, разработанная более десяти лет назад. Ее автор директор Института экономики НАНА Назим Иманов. Программа предусматривает последовательные действия после освобождения оккупированных территорий, дается оценка требуемых финансовых ресурсов. Согласно программе в течение 10 лет на поэтапную реализацию предусмотренных мероприятий должно быть направлено 10 миллиардов долларов. Хочу подчеркнуть - Азербайджан этими средствами располагает. Думаю, мы сумеем восстановить населенные пункты и инфраструктуру после освобождения наших земель и обеспечить их развитие даже в более короткий срок", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева