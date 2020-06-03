В городе Агджабеди сданы в эксплуатацию системы снабжения питьевой водой и канализации

3 июня сданы в эксплуатацию системы снабжения питьевой водой и канализации города Агджабеди.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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