https://news.day.az/politics/1241037.html В городе Агджабеди сданы в эксплуатацию системы снабжения питьевой водой и канализации - ФОТО
В городе Агджабеди сданы в эксплуатацию системы снабжения питьевой водой и канализации - ФОТО
3 июня сданы в эксплуатацию системы снабжения питьевой водой и канализации города Агджабеди.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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