Президент Ильхам Алиев о "выборах" в оккупированном Карабахе: Это своего рода шоу, клоунада

Фальшивые выборы, проведенные режимом хунты, - это своего рода шоу, клоунада. Все ведущие страны осудили и не признали эти "выборы".

Об этом, в частности, сказал 3 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Олимпийского спортивного комплекса в Тертере, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Как вам известно, недавно в надуманной "Нагорно-карабахской республике" были проведены так называемые президентские выборы. Якобы избран фиктивный президент. Сегодня власть в Нагорном Карабахе захватил режим хунты, являющейся отбросами прежнего режима", - сказал глава государства.

По его словам, нынешнее руководство Армении раскрыло и представило общественности все факты о негативных деяниях прежнего режима Армении.

"Их генералы - воры, их в кавычках герои - преступники, их руководители - взяточники. Сколько представителей прежнего режима арестовано, сколько объявлено в розыск. Что это означает? Это означает, что до 2018 года на протяжении 20 лет Арменией руководили преступники. Один из них в настоящее время в тюрьме, другой - пока на свободе. Хотя и ему запрещено покидать страну. То есть, независимости страны не исполнилось и 30 лет, при этом 20 лет страна была отдана на откуп преступникам. Конечно, преступная группа породила преступный режим, который притеснял все национальные меньшинства. Там нет ни одного национального меньшинства", - отметил Президент Азербайджана.

Как сказал глава государства, на древних азербайджанских землях не осталось ни одного азербайджанца.

"Наши исторические памятники, мечети разрушены. Историческое наследие азербайджанцев стерто. Там нет представителей не только азербайджанцев, но и любой другой нации. Посмотрите, в большинстве стран мира проживают различные народы. В этом смысле Азербайджан является примером. Весь мир признает, что господствующие в Азербайджане межнациональные отношения, межрелигиозный диалог являются примером для всей планеты. В Армении же армяне составляют 99,9 процента населения. Этот преступный криминальный режим различными путями изгнал всех людей другой национальности. Сейчас режим хунты правит и в Нагорном Карабахе. Конечно, фальшивые выборы, проведенные режимом хунты, - это своего рода шоу, клоунада. Все ведущие страны осудили и не признали эти "выборы"", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.