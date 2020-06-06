Севиль Микаилова: Антиазербайджанские тенденции в ПАСЕ вызывают справедливое недовольство у общественности нашей страны

Наблюдаемые в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) антиазербайджанские тенденции вызывают у общественности нашей страны справедливые недовольства.

Об этом в субботу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова, передает Day.Az.

По словам депутата, принятие предвзятых решений, далекие от истины заявления, необъективная оценка событий и процессов могут серьезно подорвать политическую репутацию ПАСЕ.

Севиль Микаилова отметила, что внутри ПАСЕ наблюдается снижение уровня значимости таких ценностей, как равноправное сотрудничество, демократия, межкультурный диалог, мир и безопасность.

"Создается такое впечатление, что в настоящее время ПАСЕ превращается в организацию, которая управляется различными кругами для политических манипуляций. В последнее время мы являемся свидетелями неуклонного роста антиазербайджанских тенденций в данной организации. Не секрет, что ПАСЕ постепенно превращается в региональную организацию, в которой процветают двойные стандарты, и, к сожалению, мы наблюдаем как на протяжении уже более 20 лет она выступает в качестве политического единомышленника определенных сил, действующих против Азербайджана. Антипатия этой организации к Азербайджану очевидна, и она уже обрела форму кампании. Видимо, успехи Азербайджана, достигнутые на международном уровне, и тот факт, что авторитетные международные организации признают и воспринимают нашу страну как надежного партнера, вызывают в ПАСЕ резкое раздражение. Отсюда и необоснованные заявления, озвучиваемые время от времени этой организацией, в адрес нашей страны. К примеру, предвзятая позиция ПАСЕ в связи с проведенными в Азербайджане внеочередными парламентскими выборами вновь ярко продемонстрировала истинные цели этой организации", - сказала депутат.

Севиль Микаилова подчеркнула, что преждевременная и предвзятая оценка выборов, данная со стороны ПАСЕ 30 января, в то время, когда они были проведены 9 февраля 2020 года, является показателем политики двойных стандартов по отношению к Азербайджану.

"Организация, которая так "участливо" относится к процессам в Азербайджане, почему-то равнодушна к судьбам свыше миллиона азербайджанцев, которые стали беженцами и вынужденными переселенцами в результате агрессии Армении против нашей страны, к нарушению их элементарных человеческих прав, игнорированию международного права. В то же время почему ПАСЕ, которая так "внимательна" к Азербайджану, не тревожится относительно судьбы азербайджанских гражданских лиц Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, удерживаемых Арменией в заложниках и подвергаемых ужасным пыткам? Можно ли в таком случае считать ПАСЕ объективной? Конечно же, нет. Поэтому наблюдаемые в ПАСЕ антиазербайджанские тенденции, предвзятые заявления вызывают у азербайджанской общественности справедливые недовольства, и организация постепенно теряет авторитет и в нашей стране", - сказала депутат.