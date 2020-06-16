На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация, посвященная Бахраму Багирзаде

На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация, посвященная Бахраму Багирзаде.

Как сообщает Day.Az, в публикации Первого вице-президента говорится:

"Знаю, что очень много наших сограждан в эти дни молятся за здоровье Бахрама. Прошу Всевышнего послать сил и помочь ему справиться с болезнью. Врачи делают все возможное для его спасения. Надеюсь и верю, что Бахрам поправится и мы продолжим вместе работать над всеми нашими проектами и идеями. Бог в помощь каждому, кто борется с болезнью. Сил и терпения близким и родным. Низкий поклон нашим врачам и всем медицинским работникам. Прошу каждого, осознайте серьезность и опасность этой болезни. Берегите себя, своих родных, близких. Ниспошлет Великий Аллах всем здоровья".