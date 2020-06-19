Армянский беспредел в Анапе - следователь-армянка сносит дом инвалида

В курортном городе Анапа разгорается очередной скандал с участием представителей местного армянства. Как известно, в Краснодарском крае засилье армян уже привело к усугублению криминогенной ситуации, образованию преступных группировок и фактическому захвату сфер влияния и властных постов на Юге России.

Об очередном факте армянского беспредела рассказало издание Анапа.Инфо.

Как сообщается, начальник следственного отдела ОРНП города Анапа Ирина Курганян сносит дом, принадлежащий инвалиду 1 группы, дочери ветерана войны, которая теперь оказалась на улице.

Судя по рассказу автора видео, Курганян незаконным путем присвоила участок земли, на котором расположен дом инвалида. Рядом уже выстроена вилла, которая, как отмечает голос за кадром, принадлежит замначальника следственного отдела.