https://news.day.az/politics/1247682.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея государственных символов в Мингячевире
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея государственных символов в Мингячевире
25 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея государственных символов в Мингячевире.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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