Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея государственных символов в Мингячевире

25 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея государственных символов в Мингячевире.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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