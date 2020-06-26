Турция располагает большими возможностями доказать армянскую ложь

Это очень хорошая идея, потому что нужен центр, который будет заниматься только этим вопросом.

Так известный турецкий публицист и историк Мехмет Перинчек оценил создание в Турции комитета для расследования событий 1915 года под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как отметил турецкий эксперт в комментарии Day.Az, этот центр должен проводить исследования по двум направлениям. Первое направление - историческое. Тут, считает Перинчек, очень большую роль могут сыграть советские и российские архивы.

"Содержащиеся в них материалы доказывают, что не было никакого "геноцид армян", а имели место трагические события, спровоцированные царской Россией и западными державами с целью расчленить Османскую империю. С этой целью державы поддерживали центробежные силы в Турции, провоцировали армянские восстания, создавали армянские добровольческие отряды, состоящие из подданных Османской империи. Имеющиеся в архивах документы докажут, что турки защищали свою землю, и все меры, которые принимались против армянских мятежей, были справедливыми и законными в условиях войны", - сказал историк, еще раз подчеркнув, что российские архивы могут сыграть ключевую роль в расследовании исторической стороны вопроса.

Вторым направлением деятельности комитета, отметил Мехмет Перинчек, является юридическая сторона вопроса, работа с международным правом. И важным прецедентом тут может стать решение Европейского суда по правам человека по делу "Перинчек против Швейцарии". Решение ЕСПЧ на сегодня - самое важное оружие, находящееся в руках Турции, подчеркнул турецкий эксперт. Касается оно не только свободы слова. В резолюции Евросуда конкретно указано, что без решения международного суда события 2015 года в Османской империи не могут называться геноцидом. Кроме того, эти события в корне отличаются от Холокоста и не могут сравниваться с трагедией еврейского народа.

"Считаю, что создающийся комитет должен вести работу как в историческом, так и в юридическом поле. В руках Анкары есть очень серьезные материалы, подтверждающие правоту позиции Турции в вопросе "геноцида", и она должна умело ими воспользоваться", - сказал Мехмет Перинчек.

Напомним, что в сентябре 2017 года Верховный суд Швейцарии отменил принятое им ранее им решение, согласно которому, турецкий политик и лидер Трудовой партии Турции Догу Перинчек был оштрафован за отрицание "геноцида армян" 1915 года в Османской империи. Решение суда было пересмотрено после того, как ЕСПЧ признал допустимым отрицание "геноцида армян", ссылаясь на свободу слова. Суд также обязал Федеральное правительство Швейцарии и Ассоциацию "Швейцария-Армения" выплатить Перинчеку в качестве компенсации 2 560 долларов.

Перинчек был оштрафован швейцарским судом в 2007 году за высказывания о том, что "геноцид" является "большой международной ложью". Перинчек обратился в ЕСПЧ, пожаловавшись на ущемление свободы слова. Европейский суд в 2013 году удовлетворил жалобу, после чего Швейцария подала протест в Большую палату ЕСПЧ - его высшую инстанцию.

Лейла Таривердиева