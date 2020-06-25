Али Ахмедов: Национальная армия Азербайджана по праву считается одной из самых мощных вооруженных сил мира

Народ Азербайджана абсолютно уверен, что благодаря мудрости Верховного главнокомандующего и силе армии наши оккупированные земли будут возвращены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в своей публикации на официальной странице в Facebook по случаю 26 июня, Дня Вооруженных cил Азербайджана, написал вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

"26 июня - День Вооруженных сил. Национальная армия Азербайджана, процесс строительства которой начался с реализации стратегии независимой государственности общенационального лидера Гейдара Алиева, под руководством Президента Ильхама Алиева стала одной из самых мощных вооруженных сил мира.

С Днем Вооруженных сил!", - написал Али Ахмедов.