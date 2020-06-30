Хикмет Гаджиев: В предстоящие 15 дней должно быть обеспечено проведение специальной сессии ГА ООН в связи с COVID-19

"Против пандемии коронавируса глобального характера должна была быть сформирована глобальная деятельность".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что более чем за 6 месяцев, прошедших со дня выявления первого заражения вирусом, солидарность на глобальном уровне полностью сформирована: "Поэтому Президентом Ильхамом Алиевым была выдвинута инициатива глобальной солидарности. В соответствии с процедурами ООН в течение предстоящих 15 дней должно быть обеспечено проведение специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В борьбе с проблемой должна быть глобальная солидарность".