https://news.day.az/politics/1249608.html Утверждено Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией
Утверждено Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Соглашения о преференциальной торговле между правительством Азербайджана и правительством Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, законом утверждается Соглашение о преференциальной торговле между правительством Азербайджана и правительством Турции, подписанное в Баку 25 февраля 2020 года.
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