Утверждено Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Соглашения о преференциальной торговле между правительством Азербайджана и правительством Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, законом утверждается Соглашение о преференциальной торговле между правительством Азербайджана и правительством Турции, подписанное в Баку 25 февраля 2020 года.