В парламенте Азербайджана очень инклюзивная среда

В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана царит очень инклюзивная среда.

Об этом сказала депутат Нигяр Арпадараи, сообщает в субботу Day.Az.

Она отметила, что весенняя сессия была для нее первой как для депутата, добавив, что является членом двух парламентских комитетов - по вопросам семьи, женщин и детей, а также международных отношений и межпарламентских связей.

"Инклюзивные условия в нашем парламенте заслуживают одобрения - молодые депутаты представляют свои предложения, а другие депутаты делятся с ними накопленным в сфере парламентаризма опытом", - сказала Арпадараи, выразив признательность руководству парламента за создание этой инклюзивной среды.

Она отметила, что депутаты активно работали в прошедшие 4 четыре месяца, и в дальнейшем их ждет еще большая работа.

"С момента начала работы Милли Меджлиса VI созыва в стране уже велась борьба с пандемией коронавируса, и мы, депутаты, в этот важный, судьбоносный для страны период постарались внести свой вклад в эту борьбу", - сказала Арпадараи.

Она выразила уверенность в том, что азербайджанские парламентарии и впредь будут прилагать все усилия для преодоления этой всеобщей проблемы, выполняя возложенные на них задачи.