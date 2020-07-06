Армянки пытаются захватить Белый дом в США

Армяне пытаются любой ценой втащить своего кандидата на пост президента США. Армянское лобби Соединенных Штатов имеет в заготовке сразу двух кандидатов - голливудского актера Дуэйна Джонсона и темнокожего рэпера Канье Уэста.

Оба являются мужьями армянских жен - звезд американского шоу-бизнеса.

Видимо, у Джонсона что-то не срослось, и армяне подстраховались, выдвинув еще одного своего кандидата, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Канье Уэст - известный рэпер и хип-хоп-звезда уже заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента США. Ему, как и Дуэйну Джонсону, президентские амбиции внушили идеологи армянского лобби, имеющие поддержку от цифровых глобалистов.

А все дело в том, что в 2014 году Уэст имел счастье жениться на распутной, эпатажной армянской звезде реалити-шоу и модели Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян - эдакий эротический пиар-менеджер мирового политического армянства. И, надо признать, самый яркий и успешный представитель армянского лобби.

Сегодня ягодицы Кардашьян способны реализовать сокровенные мечты армянства - усадить армянского ставленника на первую позицию в ведущей стране мира.

О своем намерении поддержать кандидатуру рэпера на пост президента США уже заявил изобретатель и основатель компании Тесла Илон Маск.

Илон Маск - один из топ-менеджеров мирового проекта "цифрового социализма", а потому интересы армянского лобби ему не чужды.

Как ожидается, предстоящая президентская гонка в США может выплеснуть в президенты Америки одного из армянских кандидатов - либо качка Джонсона, либо рэпера Уэста. Кто из этих двоих выйдет в лидеры, не важно, главное, что первой леди Америки может стать армянка. А в случае с президентством Уэста в Белом доме, да не содрогнутся его стены от такого позора, усядется самая большая "пятая точка" мира Ким Кардашьян.

Деградация ценностей и попрание морали уже были заявлены, когда депутатские мандаты стали получать представительницы древнейшей профессии. Но чтобы первой леди, да еще такой страны, как Америка, стала "миссис эротика", такого еще не было.

Ким Кардашьян - первая леди США - это сюжет для фильма ужасов.

Однако армянское лобби пошло в наступление не только в США, но и во всем мире, в том числе в России и Европе.

А во Франции прямо-таки случился армянский кадровый бум, почти как в России.

На днях стало известно, что этническая армянка Ануш Торанян по итогам муниципальных выборов в Париже была назначена заместителем мэра столицы Франции.

29-летняя Ануш Торанян представляет политическую силу действующего мэра Парижа Анн Идальго.

Ануш Торанян является также активным членом армянской общины Франции - принимала участие в программах помощи Армении и возглавляла Всеобщий армянский благотворительный союз Франции.

А тут еще, почти одновременно, стало известно, что мэром Страсбурга стала армянка Жанна Барсегян.

Армянские СМИ торжествуют: "Страсбург наряду с Брюсселем называют неофициальной столицей Европы. В Страсбурге расположены Европейский парламент, штаб-квартира Совета Европы, где проходят заседания Парламентской Ассамблеи СЕ, функционирует Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ).

И тут такое счастье - армянки рулят. Теперь протащить очередную армянскую ложь через все мировые институты будет еще проще.

Жанна Барсегян является членом французской партии "Зеленых" и поддерживает тесную связь с исторической родиной, осуществляя в Армении проекты в области экотуризма, защиты окружающей среды и утилизации отходов.

Кстати, "зеленые" примкнули к глобалистам. Помните Грету Тунберг, с подачи которой мы сегодня спасаем экологию ценой запертых по всему миру людей. И армяне примкнули к глобалистам, поэтому сегодня они будут побеждать везде и всюду.



Не исключено, что и в России преемником Владимира Путина в свое время может стать Михаил Мишустин - цифровик с армянскими корнями. И тогда да здравствует армянский Краснодар! А Маргарита Симоньян, наверное, станет главой российского МИД. Ведь Лаврову (Калантарову) пора на пенсию. А в России теперь высокие должности будут передаваться по наследству от одного представителя армянского лобби к другому.