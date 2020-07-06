Инновационное развитие станет одним из приоритетов госполитики в Азербайджане

Азербайджан в перспективе может рассматриваться, как технологический хаб Каспийского региона.

Об этом пишут авторы совместного российско-азербайджанского экспертного Доклада "Азербайджан после пандемии: сценарий развития (экономика, политика) - руководитель спецпроектов "Каспийского экспертного клуба", заместитель Генерального директора Trend Гюльнара Мамедзаде и научный сотрудник Института экономики Российской академии наук (РАН) Александр Караваев.

В изменившихся реалиях внешняя политика строится не только между государствами на двух- и многосторонней основе, но и через призму технологий. Более контурными становятся отношения между государствами и транснациональными цифровыми гигантами, которые выступают субъектами международных отношений. Более того, их влияние зачастую становится более глубоким и системным, чем влияние классических углеводородных гигантов ХХ века.

Если нефтекорпорация British Petroleum, выстраивая отношения с Баку в 1990-х и 2000-х годах, не влияла на частную повседневную жизнь отдельных граждан, то нынешние цифровые гиганты способны транслировать свое влияние на каждого гражданина, вплоть до целеполагания, посредством операционных систем, программных приложений и устройств связи.

В этом новизна момента первой четверти XXI века, новые технологические возможности развития общества. Но в этих же реалиях скрыты значительные риски потери суверенитета. Поэтому контроль/управление цифровизацией - один из наступающих, насущных политических вызовов для Баку. Здесь требуется своя диверсификация рисков/возможностей в партнерстве с несколькими мировыми технологическими центрами.

У России есть хороший технологический задел в развитии новых технологий. Азербайджан понимает перспективы сотрудничества в этой сфере, Москва и Баку здесь естественные партнеры (в ноябре 2019 года, в ходе Х Российско-азербайджанского форума Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписала соглашение о разработке "дорожной карты" инновационного развития).

Развитие цифровых технологий ставит множество вопросов, которые требуют международного регулирования. Например, вопрос об использовании данных пользователей. Данные - это ключевой фактор развития цифровой экономики, их сосредоточение под контролем крупнейших игроков создает для них и рыночные, и политические преимущества. А механизмов регулирования практически нет.

Азербайджан имеет возможность составлять свой необходимый набор системных решений от КНР, США и России. В некотором роде настоящее состояние внешней стратегии государств проявляется через призму их технологического развития и в будущем, возможно, получит условное определение "Smart diplomacy". Степень приверженности тех или иных стран новому технологическому укладу, открывающему путь повсеместному проникновению цифры, является одним из важных критериев роста влияния страны на международной арене, обеспечивающим пропуск в мировой клуб авторитетных государств и влиятельных лидеров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позиционируется в категории влиятельных политиков международного уровня, способных считывать и внедрять в текущую национальную повестку код происходящих изменений, работать на опережение внутри страны, четко следовать исполнению своих международных обязательств. Ему доверен доступ к глобальным программам и решениям, о чем свидетельствуют и уровень Давосских встреч, и визит в Рим (Ватикан), и успех на полях Мюнхенской конференции по безопасности, проведение в Баку Саммита мировых религиозных лидеров, председательство Азербайджана в таких крупных международных организациях, как Движение неприсоединения, Совет сотрудничества тюркоязычных государств.

В этом же ракурсе следует рассматривать открытие в Азербайджане аффилированного регионального центра Давосского Всемирного экономического форума. Как известно, такие центры создаются в немногих странах, их основная цель заключается в осуществлении возможностей, обусловивших Четвертую промышленную революцию.

Инновационное развитие провозглашается одним из основных направлений государственной политики. Азербайджан тесно сотрудничает с ведущими компаниями мира, действующими в области информационно-коммуникационных технологий. Взаимодействие Баку с технологическим гигантом CISCO приближается к приоритетам стратегического партнерства, в настоящее время идет работа над проектом Smart City и над программой Smart Nation - "Умная страна". Тот факт, что CISCO намерена предоставить Азербайджану технологии и оборудование для создания данной модели (Smart Nation), свидетельствует, что под Азербайджан, как одну из самых перспективных стран региона, в том числе с учетом прогрессивных позиций руководства страны, закладываются определенные цели и потенциал.

В частности, учитывая геостратегическое положение Азербайджана, его позиционирование в качестве энергетического, транспортного хаба региона, можно ожидать, что за страной может быть закреплена еще одна глобальная функция. В этой связи существует мнение аналитиков, что Азербайджан в перспективе может рассматриваться, как технологический хаб Каспийского региона. Это и есть в некотором роде цифровое преломление внешней политики и экономической интеграции.

Азербайджан стремится стать высокотехнологичной страной, так как этот императив является одним из ключевых в рамках формирования новой модели мировой политики и экономики. Если совместные проекты с флагманскими производителями цифровых платформ будут развиваться высокими темпами, это будет способствовать становлению Азербайджана в качестве технологического хаба в регионе Каспия, в дальнейшем Азербайджан может транслировать этот опыт и технологии на сопредельные страны.

Аналитики полагают, что Азербайджан таким образом может обеспечить стимул цифровизации госпорталов и бизнеса соседних стран для решения общих задач региона в сферах логистики, водных ресурсов, аграрном секторе, по обмену информацией, для интеграции и роста внешней торговли.

В то же время соперничество между США и Китаем может влиять на реализацию ряда анонсированных и уже реализуемых в регионе транснациональных проектов, в которых также задействован Азербайджан.

Проникновение Китая в регион Центральной Азии и Каспия (около 50% всех внешних инвестиций) уже вышло за рамки "стандартных" экономических интересов.

Рост влияния Пекина в этом регионе затрагивает не только интересы США и ЕС, но и России, учитывая, что постсоветское пространство входит в сферу ядра геополитических интересов РФ. Ряд постсоветских стран, включая евразийских союзников Москвы, балансируют, берут некую дипломатическую паузу, ожидая развязки американо-китайских противоречий и той ситуации, в которой окажется Россия по результатам этого процесса. Также интересы и инвестиции Китая в последнее время все глубже просматриваются в Иране. Это может говорить о попытках Китая оказывать влияние в целом на каспийские процессы.

Реализуемый Китаем проект "Один пояс - один путь" создает условия для наращивания геополитических интересов Пекина, потому этот проект, возможно, столкнется с рисками, которые будут обеспечены со стороны западных оппонентов. Это может отразиться на интересах стран, вовлеченных в предложенную Китаем логистику, включая Азербайджан.

Наиболее опасный сценарий может быть связан с милитаризацией экономических проектов, в том числе сухопутных маршрутов между Китаем и ЕС. Близость Афганистана, в частности, повышает риски дестабилизации ситуации в странах Центральной Азии. Для Азербайджана это также содержит определенные риски, учитывая, что Баку вложил $15 млрд. инвестиций в европейские проекты и $18 млрд. - в турецкие. Но определенной гарантией для Баку служит тот факт, что и западные партнеры вложили крупные инвестиции в энергетические и логистические проекты с участием Азербайджана.

На данный момент, невзирая на волатильность мировых экономических процессов, значение транспортных артерий в региональной кооперации сохраняется. Соответственно Азербайджан не снижает своего внимания к этой сфере, в том числе в плане ответственности в выполнении своих обязательств по грузоперевозкам и завершению строительства новых проектов и инфраструктуры, прежде всего по линии МТК "Север-Юг", на что будет направлена часть инвестиций из новых кредитных соглашений с Всемирным Банком и Азиатским банком развития.

Транспортная стратегия, как известно, была заявлена руководством Азербайджана как один из ключевых приоритетов политико-экономического блока в системе государственных интересов Азербайджана. Целеполагание - превращение страны в крупный логистический узел в регионе Евразии, наращивание региональной кооперации, участие в управлении стратегическими транспортными коммуникациями - сухопутными и морскими, в которых задействован Азербайджан. Участие в создании системы коллективной безопасности стратегической инфраструктуры.

На волне пандемии наземные маршруты "Пояса - Пути" показали рекорды роста (в течение мая месяца на 43% в годовом исчислении - более тысячи составов, 93 тыс. контейнеров). Однако наиболее высокие риски в осуществлении грузоперевозок могут наблюдаться на отрезке следующих 2-4 лет в случае усиления экономической конкуренции между США и Китаем. В некотором смысле это может влиять на Каспийский регион в его расширенном понимании, с включением сопредельных стран Центральной Азии и Южного Кавказа.