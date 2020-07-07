Президент Ильхам Алиев: Президенты Армении были взяточниками, их генералы были ворами, их герои были фашистами, террористами и преступниками

Президенты Армении были взяточниками, и сегодня оба привлечены к уголовной ответственности. Их генералы были ворами, продавали на рынках солдатскую тушенку. Их герои были фашистами, террористами и преступниками. Вот она - сегодняшняя Армения.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению "Хазар".

"Целенаправленная деятельность Азербайджана привела к тому, что зонтик над Арменией уже продырявился. Мы раскрываем их подлинную сущность, разоблачаем их фашистское нутро. Тот, кто возводит памятник фашисту Нжде и защищает этот памятник, сам является фашистом. Мы говорим это, и в мировом масштабе уже есть достаточно информации о данном факте. До тех пор, пока я не поднял данный вопрос, никто не говорил об этом. Я поднял этот вопрос, и это получило широкую международную поддержку. Сейчас уже каждый знает, что Нжде был фашистом. Этот фашист - их символ героизма. Их оккупационная политика разоблачена. В последнее время в документах всех ведущих международных организаций территориальная целостность Азербайджана уже получает однозначную поддержку, есть достаточно полная информация об оккупации. К тому же, нынешнее руководство Армении раскрывает все грязные деяния прежней власти. Как они сами говорят, с 1998 по 2018 годы Арменией руководили бандиты. Они сами разоблачили этих преступников, взяточников", - сказал глава государства.

Я говорил, что если страной на протяжении 20 лет руководили взяточники, преступники, воры, то это - страна преступников, воров, взяточников, отметил он. "Иначе и быть не может. История их "независимости" - это история позора. Территориальные притязания, выдвинутые против азербайджанского народа в первые годы независимости, Ходжалинский геноцид, оккупация и изгнание граждан Азербайджана с родных земель, а на последующем этапе - захват власти незаконными путями. Все руководители Армении пришли к власти незаконными путями. Достаточно просто взглянуть на историю этой страны. Террористический акт в парламенте Армении в конце 1990-х годов раскрывает их подлинную сущность. Это - террористическая страна, власть бандитской, криминальной, взяточнической хунты до 2018 года привела Армению к такому ужасному положению. Выходит, что президенты Армении были взяточниками, и сегодня оба привлечены к уголовной ответственности. Их генералы были ворами, продавали на рынках солдатскую тушенку. Их герои были фашистами, террористами и преступниками. Вот она - сегодняшняя Армения. Посмотрите, что происходит в последние два года. В таком случае картина полностью прояснится. За последние два года в Армении сформировался режим диктатуры. Ушла хунта, пришла диктатура. В Армении грубо нарушаются права человека, арестовывают журналистов. Один журналист объявил голодовку в тюрьме и скончался от голода. В Армении грубо нарушается конституция, в конституцию вносятся незаконные изменения. В то время как изменения могли вноситься только путем референдума. Преследуются политические оппоненты, руководители политических партий лишаются депутатской неприкосновенности, им угрожают, в отношении их родственников возбуждаются уголовные дела, власть захвачена, полностью отсутствует распределение власти. Премьер-министр является и судьей, и прокурором, и руководителем исполнительного органа, и словно председателем парламента. Законодательный, судебно-правовой и управленческий механизм сосредоточен в руках одного человека, в Армении уже сформировалась диктатура", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.