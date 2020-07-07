https://news.day.az/politics/1251504.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования императору Японии
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования императору Японии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования императору Японии Нарухито.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
Глубоко опечален сообщением о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате стихийного бедствия, произошедшего на юге Вашей страны.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым", - говорится в послании главы государства.
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