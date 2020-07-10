Модульные больницы стали показателем эффективности в борьбе с пандемией

Решение Всемирной организации здравоохранения объявить пандемию коронавируса было неожиданным для всех стран мира. Ни одно государство не оказалось в состоянии побороть коронавирусную инфекцию в самом начале ее распространения.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Междлиса (парламента) Мазахир Эфендиев.

По мнению нашего собеседника, в последние годы правительство Азербайджана обеспечило стабильность экономики, а также надлежащим образом управляло накопленными валютными резервами и адекватно рассчитало возможности, основываясь на пяти принципах международного менеджмента.

"На первом этапе меры правительства дали положительный эффект. Однако после смягчения карантинного режима со стороны Оперативного штаба при Кабинете министров, вирус COVID-19 снова стал стремительно распространяться по всей стране.

Благодаря своевременному вмешательству Президента Ильхама Алиева, было принято решение о введении специального карантинного режима, а также об осуществлении административных мер и полномасштабного повышения осведомленности среди населения. Это позволило взять под контроль пандемию и принять правильные решения для защиты здоровья населения", - сказал парламентарий.

Как заявил депутат, граждане, у которых тест показал наличие коронавируса, немедленно госпитализируются для лечения. В то же время, добавил он, строительство и ввод в эксплуатацию новых модульных больниц в короткие сроки являются логическим следствием эффективного управления в этой области.

"Несмотря на ограничение передвижения людей в период специального карантинного режима, граждане относятся к этому с пониманием, поскольку данные меры направлены для защиты их здоровья и минимизации количества инфицирований", - пояснил Эфендиев.

Депутат также перечислил преимущества введения специального карантинного режима.

"С одной стороны, это помогает избежать преждевременную смерть, а с другой стороны, граждане не становятся неким бременем для государственного бюджета и здравоохранения в эти трудные времена", - сказал он.

Парламентарий далее подчеркнул, что в то время, когда все страны мира борются с пандемией, нагорно-карабахский конфликт по-прежнему остается главным приоритетом политики Азербайджана.

"В начале года под руководством главы государства, Азербайджан предпринял многовекторные шаги в области внешней дипломатии. Как в рамках международных организациях, так и в двусторонних отношениях, наша цель состоит в том, чтобы призвать мировое сообщество проявить солидарность в борьбе с вирусом COVID-19 и наладить надежное сотрудничество.

Азербайджан доказал всему миру, что Армения является агрессивным, лживым и ненадежным партнером. Уверен, что в постпандемический период у Армении нет аргументов в разрешении нагорно-карабахского конфликта.

Порой Минская группа ОБСЕ допускает двойные стандарты касаемо решения данного конфликта. Надеемся, что в ближайшем будущем территориальная целостность и суверенитет Азербайджана будут восстановлены на основе принципов и норм международного права в результате правильных решений сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заключил Мазахир Эфендиев.

Абдул Керимханов