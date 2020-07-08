Шоу сплетен т.н. "Национального совета" продолжается

В социальных сетях продолжается шоу сплетен т.н. "Национального совета".

На этот раз в своих беседах они стали препираться, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На видеоконференции т.н."Национального совета" Рагим Гаджиев объявил Али Керимли "Расулзаде нашего времени", чему воспротивились Джамиль Гасанли и Видади Миркямал.

Члены т.н. "Национального совета", выступившие против восхваления друг друга, возразили, что, таким образом, они якобы "утрачивают ценности".