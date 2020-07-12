Азербайджан не понес никаких территориальных потерь

Глава пресс-службы Министерства обороны, полковник Вагиф Дяргахлы сделал заявление в связи с распространением информации в армянских СМИ, что воинские части противника якобы захватили позиции азербайджанской армии:

"Попытки армянских вооруженных сил захватить позиции азербайджанской армии были решительно предотвращены. Территориальных потерь нет. Оперативная обстановка полностью находится под контролем наших войск", - сказал он.