https://news.day.az/politics/1252868.html Азербайджан не понес никаких территориальных потерь - Минобороны опровергает армянские СМИ
Азербайджан не понес никаких территориальных потерь - Минобороны опровергает армянские СМИ
Глава пресс-службы Министерства обороны, полковник Вагиф Дяргахлы сделал заявление в связи с распространением информации в армянских СМИ, что воинские части противника якобы захватили позиции азербайджанской армии:
"Попытки армянских вооруженных сил захватить позиции азербайджанской армии были решительно предотвращены. Территориальных потерь нет. Оперативная обстановка полностью находится под контролем наших войск", - сказал он.
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