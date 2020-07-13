Арзу Нагиев: Армения провоцирует Россию против Азербайджана

Депутат Милли Меджлиса от Товузского района Арзу Нагиев рассказал о положении дел на армяно-азербайджанской границе, где накануне и этой ночью армия Армении вела артиллерийский обстрел азербайджанских позиций, провоцируя Азербайджан на трансграничные бои, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

"После боев ночь воскресенья была относительно спокойной. Были слышны выстрелы, так как агрессоры использовали 120 мм минометы и несколько раз обстреляли азербайджанских военных из гаубиц. В итоге сейчас у нас четверо погибших - трое вчера, еще один, старший лейтенант Рашид Махмудов, скончался от ран сегодня. Еще около 5-6 раненых. Армянская сторона официально ничего не говорит о потерях, но тут нельзя утверждать, что после таких боев потерь не было. В армянских соцсетях пишут о порядка 30 погибших", - поведал он.

Арзу Нагиев обратил внимание, что Армения намеренно начала провоцировать бои именно на границе с Азербайджаном, а не в оккупационной зоне. "Они специально так делают, чтобы после обстрела и ответного огня им можно было сказать, что нарушаются границы Армении как члена ОДКБ и другие страны должны вмешаться. Поэтому, я думаю, Армения провоцирует, в основном, Россию, поскольку на ее территории нет других баз и войск членов ОДКБ", - пояснил депутат Милли Меджлиса.

Кроме того, из всех приграничных районов выбран именно Товузский район из-за близости важнейших межгосударственных коммуникаций. "Именно там проходят все маршруты азербайджанских международных мегапроектов, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, трубопроводы "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Баку-Тбилиси-Эрзурум", "Южный газовый коридор", а также автомобильная дорога в Грузию. Те высоты, которые сейчас контролируются азербайджанской стороной, полностью защищают эти коммуникации - а Армения стремится завоевать их, чтобы взять азербайджанские коммуникации под контроль", - сообщил Арзу Нагиев.

"Нельзя исключать и того, что новые власти просто решили разыграть старую карту нагорно-карабахского конфликта из-за накопившихся проблем. Как и раньше, это способ отвлечь все внимание населения от социальных провалов в работе правительства и занять его войной", - добавил он.

Депутат Милли Меджлиса выразил уверенность в том, что покоя на границе Азербайджана и Армении в ближайшее время не будет. "Наверняка, перестрелки продолжатся. Товузский район с Арменией граничит на протяжении порядка 69 км, рядом Кедабекский район с примерно 100-километровой границей. На всем их протяжении расположены стратегические высоты, которые будет пытаться завоевать Армения, чтобы контролировать ситуацию. Разумеется, нарушение границ невозможно, и Азербайджан будет свои позиции удерживать", - заключил Арзу Нагиев.

Отметим, что, как и прогнозировал эксперт, Армения уже обратилась в ОДКБ с жалобой на нарушение ее границ, представляя себя, таким образом, жертвой собственной провокации. Официальной реакции ОДКБ на атаку Армении против Азербайджана пока нет.