Мэр Лос-Анджелеса осудил нападения армянских радикалов на азербайджанцев

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти написал письмо генеральному консулу Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаеву. Он резко осудил насилие, осуществленное 21 июля в отношении азербайджанцев перед офисом генерального консульства, и отметил, что инцидент расследуется управлением полиции Лос-Анджелеса.

Как сообщили Day.Az в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, отметив, что свобода собраний и свобода слова являются фундаментом американских ценностей, и эти свободы обеспечиваются в Лос-Анджелесе в течение многих лет, мэр подчеркнул недопустимость насилия в Лос-Анджелесе.

Э.Гарсетти отметил, что усилия по обеспечению безопасности проживающей в Лос-Анджелесе азербайджанской общины будут продолжены.