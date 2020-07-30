Президент Ильхам Алиев выделил 2 млн манатов на строительство нового школьного здания в Шеки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение в связи с мерами по строительству нового здания общеобразовательной школы в городе Шеки.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в целях строительства нового здания общеобразовательной школы на 960 ученических мест в городе Шеки из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования первоначально выделяются два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Министерству экономики поручено предусмотреть при распределении расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров поручается решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.