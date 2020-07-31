Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан.

Как сообщает Day.Az, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

"Дорогие соотечественники!

Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю благословенного Гурбан байрамы! В эти светлые праздничные дни выражаю свою солидарность со всеми вашими добрыми молитвами и намерениями, желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой любви, радостных дней и счастливого будущего!" - говорится в поздравлении Первого вице-президента.