https://news.day.az/politics/1258065.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан.
Как сообщает Day.Az, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.
"Дорогие соотечественники!
Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю благословенного Гурбан байрамы! В эти светлые праздничные дни выражаю свою солидарность со всеми вашими добрыми молитвами и намерениями, желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой любви, радостных дней и счастливого будущего!" - говорится в поздравлении Первого вице-президента.
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