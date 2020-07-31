https://news.day.az/politics/1258295.html Милли Меджлис проведет внеочередное заседание
Милли Меджлис проведет внеочередное заседание
По требованию 59 депутатов Милли Меджлиса (парламента) согласно части II ст. 88 Конституции Азербайджана, четвертого августа 2020 года состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса, сообщает в пятницу Day.Az.
Соответствующее распоряжение об этом подписала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
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