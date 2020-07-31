Милли Меджлис проведет внеочередное заседание

По требованию 59 депутатов Милли Меджлиса (парламента) согласно части II ст. 88 Конституции Азербайджана, четвертого августа 2020 года состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса, сообщает в пятницу Day.Az.

Соответствующее распоряжение об этом подписала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.