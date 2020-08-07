Действия руководства Азербайджана на внешнеполитическом направлении настолько выверенные и дальновидные, что их истинный масштаб виден далеко не каждому. Система международных отношений многогранна и специфична, поэтому дилетантские решения здесь не приемлемы.

Решение руководства Азербайджана выделить финансовую помощь в размере 1 миллиона долларов Ливану вызвало неоднозначную реакцию со стороны общества, не без подачи провокаторов, вбрасывающих в общественную среду ложные тезисы и ориентиры.

В частности, в некоторых кругах выражают недоумение, почему Азербайджан выделил помощь стране, где дислоцирована одна из крупнейших армянских общин на Ближнем Востоке? Ответ кроется в самом вопросе: потому что настало время перемен, время наступательной и гуманитарной дипломатии соответственно, время единения здоровых сил на общечеловеческих ценностях, в том числе укрепления основ исламской солидарности как важной составляющей духовной основы мира.

Существует ряд причин, почему этот жест со стороны Президента Ильхама Алиева заслуживает понимания и одобрения:

- Азербайджан, как член Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), подает пример исламской солидарности, тем самым укрепляя в Ливанском обществе здоровые патриотические силы, на которые в течение долгого времени пытается оказывать влияние и диктат чужеродный фактор - армянские националистические силы. Тем не менее, Ливан, будучи членом ОИС, всегда выражал поддержку территориальной целостности Азербайджана, невзирая на попытки противодействия азербайджано-ливанскому сотрудничеству со стороны армянского лобби.

- Гуманистический шаг со стороны Азербайджана может осуществить перезагрузку не только в отношениях Ливана с Азербайджаном, чтобы вывести их на более высокий уровень сотрудничества, но и в целом в мусульманском мире. Провокационные силы глобального и локального уровня пытаются внести раскол и противоречия во взаимодействие стран исламского мира. Одной из таких сил является армянская этнополитическая сеть, создавшая одну из своих ключевых ячеек в Ливане. Однако попытки армянского лобби вести работу по дезинтеграции и разобщению мусульманского мира, ослаблению растущей роли Азербайджана в ОИС, встречают все большее сопротивление в регионе, в том числе в арабских странах, с которыми Азербайджан выстроил прагматичные, конструктивные отношения.

- В глобальном мире, имея дело с противником, атакующим не только из Еревана, но и с территорий других стран, пораженных вирусом армянского диаспорального влияния, для Азербайджана чрезвычайно важно укреплять отношения и наращивать доверие по всему периметру международных связей, в том числе в тех регионах и странах, где засели радикальные армянские организации. Во многих странах мира, в том числе в арабском регионе, в США, Европе, странах Латинской Америки и других, взвешенная азербайджанская дипломатия, конструктивная политика и глобальные инициативы Президента Ильхама Алиева, справедливая позиция Азербайджана получают все большую поддержку на фоне продолжающейся девальвации и разоблачения деструктивного влияния армянского лобби на политику этих стран.

Поступающие заявления ливанских политиков и парламентариев, выразивших благодарность Азербайджану за поддержку, свидетельствуют, что Президент Ильхам Алиев принял правильное решение. Представители Ливана благодарят азербайджанский народ и подчеркивают, что "оказание Азербайджаном финансовой поддержки Ливану станет важным импульсом для укрепления отношений между двумя странами".

Безусловно, Азербайджан оказывает помощь другим странам даже в столь сложный, кризисный период для всего мира, и непосредственно для азербайджанского общества. Но это не та часть, и не тот объем расходов, которые могут более всего волновать азербайджанское общество. К счастью, сейчас ведется борьба с коррупцией, и азербайджанский народ получит то, что причитается ему по праву - политика главы государства приоритетно направлена на удовлетворение социальных потребностей общества и обеспечение безопасности государства. И этот жест, и те средства, которые азербайджанский народ жертвует пострадавшим в результате трагедии, еще раз подтверждает гуманность азербайджанского народа и дальновидность Президента Ильхама Алиева.

Алла Михайлова