Завершилась внеочередная сессия парламента Азербайджана
Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
О завершении сессии объявила председатель парламента Сахиба Гафарова.
На сессии, состоявшейся пятого, шестого и седьмого августа, были приняты шесть законопроектов.
В повестку вошли шесть вопросов:
1. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год" (третье чтение).
2. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон "О бюджете органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту в 2020 году" (третье чтение).
3. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон "О бюджете Фонда по страхованию от безработицы на 2020 год" (третье чтение).
4. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон "О занятости населения" (третье чтение).
5. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон "О страховании от безработицы" (третье чтение).
6. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон "Об административных правонарушениях" (третье чтение).
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