COVID-19: Стратегия Азербайджана оказалась успешнее мер развитых стран Европы

Всемирная организация здравоохранения, а также ряд мировых стран высоко оценивают возможность второй волны пандемии COVID-19 в ближайшие месяцы.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины предупреждают, что если власти Великобритании осенью откроют школы, при этом не внедрив более эффективную систему тестирования и отслеживания, то зимой страна может столкнуться со второй волной коронавируса, которая предположительно будет в два раза мощнее предыдущей.

С аналогичной ситуацией столкнулась и Германия. Союз врачей Германии объявил о начале второй волны пандемии в стране. Глава объединения немецких врачей Marburger Bund Сюзанне Йона подчеркнула необходимость продолжать соблюдать строгие правила гигиены до тех пор, пока лекарство от заболевания не будет найдено.

Научный совет при правительстве Франции призвал власти готовиться ко второй волне пандемии коронавируса, которая, по мнению ученых, "с высокой степенью вероятности" грозит стране осенью или зимой. "Высока вероятность, что вторая волна эпидемии будет осенью или зимой", - сообщает газета "Фигаро".

Проблема не обошла стороной и север Европы. Департамент здоровья Эстонии сообщил о начале второй волны коронавируса. Уровень заражения, который в прошлом месяце составлял 1,0, теперь вырос до 2,6, и правительство Эстонии было вынуждено снова ужесточить меры по борьбе с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире одного из телеканалов заявил, что ограничения, введенные в столице России из-за эпидемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев. Он напомнил о важности сохранения масочного и перчаточного режима в магазинах, метро и других местах скопления людей.

В Турции 7 августа прошли самые масштабные проверки в период карантина, во всех городах были мобилизованы губернаторы, мэры городов, представители госструктур и правоохранительных органов. Не смотря на то, что число вылечившихся растет, на рынках, в общественном транспорте, торговых объектах, ресторанах и кафе, такси - повсеместно проводятся интенсивные проверки соблюдения требований социальной дистанции, ношения масок и правил гигиены.

Таким образом, исходя из текущей ситуации, те страны, которые недавно отменили строгий карантинный режим, теперь вновь начинают вводить ограничения из-за возобновления распространения болезни.

Что касается нашей страны, то в Азербайджане благодаря введенным ограничениям наметилась положительная тенденция, количество ежедневных инфицирований упало ниже 150, количество вылечившихся уже в три раза превышает количество заразившихся.

В отличие от вышеупомянутых стран, в настоящее время в Азербайджане происходит ослабление карантинного режима. Это еще раз доказывает, что принятые государством меры оказались успешными и дали желаемый результат.

Однако даже если пандемия и отступит на некоторое время, ни в коем случае нельзя расслабляться, поскольку это может вновь привести к росту числа зараженных и плачевным последствиям. Угроза второй волны реальна, и в некоторых странах о ней уже официально заявлено. Не стоит забывать, что вирус имеет свойство мутировать, вследствие чего становится более агрессивным. Об этом неоднократно предупреждала ВОЗ.

В этом контексте главной целью Азербайджана является сохранение положительных результатов и благоприятной динамики борьбы с пандемией в последние месяцы. Чтобы добиться этого, следует помнить, что смягчение карантина - это еще не окончательная победа над злополучным вирусом.

Единственный способ противостоять вирусу пока вакцина против COVID-19 еще не изобретена - проявлять ответственность, следовать правилам карантина и соблюдать личную гигиену. Чем серьезнее мы отнесемся к коронавирусу, чем больше сплотимся в трудные для всех нас дни, тем лучше сможем защитить наших родных и близких, родственников, а также обеспечим безопасность окружающх нас людей.

Давайте же проявим еще немного терпения и на сей раз окончательно одержим верх над коронавирусом, чтобы не возвращаться к новым ограничениям.

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az