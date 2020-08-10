В Израиле прошел марш-митинг в поддержку азербайджанской армии

В израильском городе Тель-Авив прошел марш-митинг в знак протеста против недавних военных провокаций Армении и в поддержку ВС Азербайджана, которые дали адекватный отпор противнику.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, более 400 проживающих в Израиле соотечественников приняли участие в акции, организованной "Азербайджанским домом в Израиле".

Участники марша-митинга, которые держали в руках государственные флаги Азербайджана и Израиля и фотографии азербайджанских военнослужащих, геройски погибших в апрельских боях и боях на Товузском направлении, скандировали лозунги "Шехиды бессмертны, Родина неделима!", "Конец армянскому террору!", "Конец армянской агрессии!", "Карабах - это Азербайджан!" и другие лозунги.

В ходе акции было озвучено заявление участников марша-митинга, в котором был выражен решительный протест против провокаций захватнических вооруженных сил Армении. Было особо подчеркнуто, что жители Израиля - выходцы из Азербайджана гордятся успехами азербайджанской армии. Также было отмечено, что подросло молодое поколение диаспоры в Израиле, готовое проявить самоотверженность и героизм во имя Азербайджана, внести свой вклад в священное дело освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации.