Решения и реформы Президента Ильхама Алиева страхуют Азербайджан от потенциальных глобальных рисков

Президент Ильхам Алиев проводит глубинную трансформацию системы государственного управления, отдавая приоритет таким критериям, как оптимизация, технологичность, мобильность, прозрачность, социальная значимость.

На фоне кризиса глобального управления главная цель главы государства - усилить и подготовить Азербайджан к тем фундаментальным изменениям, которые затрагивают сегодня всю систему мироустройства и могут обрушить слабые или опоздавшие с реформами государства, критически маргинализировать их политику, девальвировать экономику, разорить население.

Президент Ильхам Алиев делает все возможное, чтобы Азербайджан не только не оказался в списке этих стран, но и сконцентрировался на развитии, занял свое место в новом технологичном мире.

Только за последний период глава государства принял ряд значимых решений, фактически страхующих Азербайджан от опасных потрясений и открывающих новые возможности для модернизации государства и обустройства общества.

Более всего в ожидаемом мировом кризисе, который в той или иной степени затронет практически все страны мира, могут пострадать экономика и слабо защищенный социум. Поэтому с подачи Президента Ильхама Алиева ускоряется внедрение мобильных социальных программ, предусматриваются значительные инвестиции в создание стратегической и социальной инфраструктуры, обеспечиваются благоприятные условия для бизнеса, выделяются вспомогательные средства на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере сельского хозяйства, как важной составляющей ненефтяного сектора экономики.

Либерализация становится отличительной чертой экономических и социальных реформ Президента Ильхама Алиева, которые уже в краткосрочной перспективе обещают дать ощутимые результаты в совокупности с активными антикоррупционными мерами. Та модель экономики и система управления, которая с подачи главы государства внедряется в Азербайджане на данном этапе, со временем практически минимизирует возможности для осуществления коррупции и несправедливого распределения доходов. Новые технологии создают другую реальность, в которой не место средневековому мышлению, признаки и носители которого будут покидать экономическое и политическое поле Азербайджана.

Для реализации этой цели Президент Ильхам Алиев идет на применение смелых, нестандартных подходов, одним из которых является создание Азербайджанского инвестиционного холдинга. Главным смыслом этой идеи является экономичность, целесообразность и прозрачность.

Функционирование в прежнем формате крупнейших государственных компаний в условиях формирования нового экономического уклада и повышенных ожиданий со стороны общества не приемлемо. Глава государства старается снять риски, связанные с нецелесообразным управлением такими компаниями, как SOCAR, AZAL, АЖД, нерентабельность которых может спровоцировать экономические и социальные риски. В новых условиях эффективность может быть обеспечена за счет партнерства государства и частного сектора, наличия общественного контроля и соблюдения прозрачной основы деятельности. Так как олигархия в государственном секторе - это пережиток, провоцирующий нестабильность общественных настроений и дисбаланс в экономике.

Президент Ильхам Алиев уделяет приоритетное внимание не только новым сферам экономического (технологического) развития и ненефтяному сектору, но и поддерживает в тонусе традиционные, базовые для Азербайджана отрасли, включая ТЭК и транспорт. Списание или снижение роли энергоресурсов в меняющемся мире преждевременно, так как фактор нефти и газа в период разрядки экономического кризиса может вновь подтвердить свою высокую значимость.

Глава государства инициировал и лично принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах", предназначенного для разведки и добычи нефти и газа. Это означает, что роль ТЭК в перспективе может реабилитировать свою значимость, и Азербайджан не только сохранит, но и нарастит свою роль в качестве ключевой страны в новой энерго-транспортной системе большого региона.

Даже в условиях мирового кризиса Президент Азербайджана четко регулирует ситуацию в стране и вокруг нее.

Невзирая на жесткость карантинных ограничений, Азербайджан смог сдержать пандемию. Азербайджанское общество за последние месяцы проявило столь высокий уровень послушания и дисциплинированности, что вправе рассчитывать на невозвращение в будущем строгих карантинных мер.

Азербайджан отбросил от границы противника и нейтрализовал угрозу большой региональной войны, спровоцированной армянской агрессией.

В стране и диаспоре наращиваются стимулы к единению азербайджанского общества. Призыв Президента Ильхама Алиева "Вместе мы сила" становится девизом всех азербайджанцев мира.

Решения и реформы главы государства страхуют Азербайджан от настоящих и будущих мировых рисков. В посткризисный период Азербайджан станет более сильным и стабильным государством.

Алла Михайлова