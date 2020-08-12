https://news.day.az/politics/1261685.html Джейхун Байрамов дал интервью телеканалу CNN Turk
Джейхун Байрамов дал интервью телеканалу CNN Turk
Продолжается визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Турцию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, глава МИД дал интервью каналу CNN Turk, в ходе которого были затронуты турецко-азербайджанские отношения, последние события на азербайджано-армянской границе и другие вопросы.
Отметим, что со вчерашнего дня начался официальный визит Джейхуна Байрамова в Турцию, в рамках которого он провел встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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