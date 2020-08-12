Джейхун Байрамов дал интервью телеканалу CNN Turk

Продолжается визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Турцию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, глава МИД дал интервью каналу CNN Turk, в ходе которого были затронуты турецко-азербайджанские отношения, последние события на азербайджано-армянской границе и другие вопросы.

Отметим, что со вчерашнего дня начался официальный визит Джейхуна Байрамова в Турцию, в рамках которого он провел встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.