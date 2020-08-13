Армения превратилась в место отмывания денег для российской элиты

Любопытное мнение в интервью зарубежным СМИ недавно выразил известный политолог Олег Кузнецов, комментируя российско-армянские отношения. У многих вызывает недоумение, почему при таком количестве политических оплеух, которые получает огромная Россия от маленькой Армении, Москва постоянно закрывает глаза на все антироссийские действия Еревана.

На каждый армянский пинок Россия отвечает реверансом и новыми возданиями вконец обнаглевшему армянству.

"Нынешняя политическая элита России никогда не оставит Армению без поддержки только по одной простой причине. И дело тут не в преемственности исторической традиции и не в христианской солидарности, а в меркантильном интересе. Армянская банковская система является инструментом, а по-простому - "стиральной машинкой" для легализации российских криминальных денег от взяток, распила государственного бюджета и прочих махинаций. Через банки Армении из России выводятся за рубеж криминальные активы, и значение этого канала будет только возрастать по мере того, как в России будет далее проводиться политика по деоффшоризации экономики", - заявил ряду СМИ Олег Кузнецов, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Эксперт отмечает, что "если раньше было проще и легальнее делать это, скажем, через Кипр, Мальту или Люксембург, то теперь единственной тропинкой теневого капитала из России в Европу и Северную Америку будет Армения, поэтому ее будут поддерживать до последнего".

Ведь не случайно же глава МИД РФ Сергей Лавров (Калантаров) расставляет этнических армян на позиции послов в этих регионах.

В принципе, это все объясняет. Ни одна постсоветская страна так не вьет веревки из России, как Армения. При этом армян в Москве никто не ругает, как украинцев, грузин, латышей и прочих. Напротив, россиянам продолжают внушать, что Армения (по факту уже полностью отрекшаяся от России) все равно наш "форпост и союзник", а "без армян так и вовсе Россия бы не состоялась, как государство". Но главное - власти закрывают глаза на ползучую арменизацию юга России. То есть, очевидна подмена некоторыми влиятельными кругами государственных интересов частными.

Однако вызывает опасение, что зависимость российской элиты от армянской "прачечной" может привести и к более серьезным рискам. В частности, если Россия и далее будет идти на поводу у армян, то рассорится со всем ближним зарубежьем, включая Грузию, Беларусь, Украину, Азербайджан, а еще может втянуться в бессмысленную и опасную войну с Турцией.

Фактор армянского лобби, оказывающего опасное влияние на политику тех или иных государств, вызывает все более серьезную обеспокоенность и в Анкаре. Источники в правительстве Турции также недавно сообщили, что армянское лобби отмывает грязные деньги в Ереване.

"Армянское лобби в США и странах Европы ежемесячно под видом "гуманитарной помощи" отправляет в Ереван миллионы долларов якобы на реставрацию исторических памятников и восстановление экономики Армении. На грязные деньги армянского лобби в центре Еревана строятся здания, а большая часть денег направляется на вооружение, а также обучение армии Армении и незаконного режима на оккупированных азербайджанских территориях", - сказали в правительстве Турции.

Элиты многих стран, отмывающие деньги в армянской "прачечной", являются политическими заложниками мирового армянского лобби. Поскольку кто контролирует большие денежные потоки, тот контролирует и большую политику.

Российская поддержка более всего накачивает мускулы и амбиции армянства. Тот же Кузнецов предупреждает, что "сегодня Армения все более становится похожей на Северную Корею, с той только разницей, что в голове у северокорейцев сидит идея чучхе, а у армян - цехакрона или цехакронтютюна. Армяне уже давно выбрали свой особый путь создания моноэтнического государства под лозунгом "Армения для армян" и планомерно, методично и целенаправленно продвигаются по этому пути уже не одно десятилетие".

Печально, что они продвигаются по этому пути не столько в Армении, сколько в других государствах, особенно в России. Поэтому сегодня мы все чаще слышим и видим в своей стране армянский лозунг "Россия это Армения". А применительно к Краснодару и Ставрополю уже давно работает правило "Россия для армян".